موعد مباريات الدوري الفرنسي يوم السبت 14-10-2017 والقنوات الناقلة للدوري الفرنسي

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موعد مباراة سانت إيتيان وميتز في الدوري الفرنسي، يستعد فريق سانت إيتيان لإستقبال نظيره فريق ميتز في مباراة سهلة نسبياً في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب جوفروا غيشار، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م.

سوف تُقام مباراة سانت إيتيان وميتز في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب جوفروا غيشار، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة سانت إيتيان وميتز:-

ستكون مباراة سانت إيتيان وميتز منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الفرنسي.

أخر تحضيرات فريق سانت إيتيان للمباراة:-

سيدخل فريق سانت إيتيان المواجهة تحت قيادة مدربه أوسكار غارسيا عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب الخسارة الآخيرة التي تعرض لها الفريق في الجولة الماضية خارج أرضه أمام فريق تروا في مفاجأة لم يتوقعها أي أحد، مما جعل الفريق يتراجع إلي المركز السابع على مستوى جدول ترتيب الدوري الفرنسي مع إمتلاكه في رصيده ل 14 نقطة.

ولكن الفرصة الآن تبدو سانحة أمام فريق سانت إيتيان من أجل حصد النقاط الثلاث والتقدم من جديد إلي مقدمة ترتيب الدوري الفرنسي، وخاصة وأنه سيخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة وإضافة لذلك أيضاً سوف يواجه فريقاً لم يعرف طعم الفوز في الموسم الحالي سوى في مباراة واحدة فقط مما جعله يتواجد في المركز الآخير في ترتيب الدوري الفرنسي ولا يمتلك في رصيده سوى 3 نقاط فقط.

مشوار فريق سانت إيتيان في الدوري الفرنسي حتى الآن:-

سانت إيتيان 1-0 نيس

كُان 0-1 سانت إيتيان

سانت إيتيان 3-0 أميان

باريس سان جيرمان 3-0 سانت إيتيان

سانت إيتيان 1-1 أنجيه

ديجون 0-1 سانت إيتيان

سانت إيتيان 2-2 رين

تروا 2-1 سانت إيتيان

مشوار فريق ميتز في الدوري الفرنسي حتى الآن:-

ميتز 1-3 غانغون

بوردو 2-0 ميتز

ميتز 0-1 موناكو

كُان 1-0 ميتز

ميتز 1-5 باريس سان جيرمان

أنجيه 0-1 ميتز

ميتز 0-1 تروا

نانت 1-0 ميتز

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