موعد مباراة بايرن ميونخ وفرايبورغ يوم السبت 14-10-2017 في الدوري الألماني والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بايرن ميونخ وفرايبورغ في الدوري الألماني، يستعد حامل اللقب في أخر 5 مواسم فريق بايرن ميونخ لإستقبال نظيره فريق فرايبورغ في مباراة سهلة نسبياً في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الألماني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة بايرن ميونخ وفرايبورغ:-

سوف تُقام مباراة بايرن ميونخ وفرايبورغ في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وفرايبورغ:-

ستكون مباراة بايرن ميونخ وفرايبورغ منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الألماني، على أن يتم نقل مباراة بايرن ميونخ وفرايبورغ تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 5 المشفرة.

أخر تحضيرات فريق بايرن ميونخ للمباراة:-

سيدخل فريق بايرن ميونخ المواجهة تحت قيادة مدربه الجديد والمخضرم الألماني يوب هاينكس في أولى مبارياته الرسمية مع الفريق البافاري ساعياً للعودة من جديد إلي سكة الإنتصارات، وخاصة بعدما عاش الفريق إنطلاقة كارثية منذ مطلع الموسم الحالي رفقة مدربه السابق الإيطالي كارلو أنشيلوتي والذي تمت إقالته من منصبه لتدهور حالة الفريق وتراجع نتائجه سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي.

وتبقى الآن مهمة المدرب المخضرم يوب هاينكس إعادة الفريق البافاري إلي مستواه المعهود ولم لا والفريق يمتلك كافة الإمكانيات من أجل تحقيق أهدافه، على أمل أن ينجح المدرب يوب هاينكس في قيادة فريق بايرن ميونخ للتتويج بالثلاثية مثلما فعل في عام 2013 م حينما كان مدرباً للفريق.

مشوار فريق بايرن ميونخ في الدوري الألماني حتى الآن:-

بايرن ميونخ 3-1 باير ليفركوزن

فيردر بريمن 0-2 بايرن ميونخ

هوفنهايم 2-0 بايرن ميونخ

بايرن ميونخ 4-0 ماينز

شالكة 0-3 بايرن ميونخ

بايرن ميونخ 2-2 فولفسبورغ

هيرتا برلين 2-2 بايرن ميونخ

مشوار فريق فرايبورغ في الدوري الألماني حتى الآن:-