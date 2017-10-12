موعد مباريات الدوري الألماني يوم السبت 14-10-2017 والقنوات الناقلة للدوري الألماني

Advertisements

موعد مباراة هوفنهايم وأوغسبورغ في الدوري الألماني، يستعد فريق هوفنهايم لإستقبال نظيره فريق أوغسبورغ في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب راين نيكار أرينا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الألماني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة هوفنهايم وأوغسبورغ:-

سوف تُقام مباراة هوفنهايم وأوغسبورغ في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب راين نيكار أرينا، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

ستكون مباراة هوفنهايم وأوغسبورغ منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الألماني.

أخر تحضيرات فريق هوفنهايم للمباراة:-

سيدخل فريق هوفنهايم المواجهة تحت قيادة مدربه الألماني الواعد يوليان ناغيلسمان عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق خارج أرضه في الجولة الماضية من عمر البوندسليغا على يد فريق فرايبورغ، مما جعله يبتعد عن صدارة ترتيب البوندسليغا بفارق 5 نقاط كاملة عن الفريق المتصدر بوروسيا دورتموند.

ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن موسم فريق هوفنهايم حتى هذه اللحظة لا يُعد كارثياً، وخاصة وأن الفريق يتواجد في الوقت الحالي في المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني ويمتلك في رصيده 14 نقطة مما يجعله مرشحاً للتألق من جديد مثلما كان الحال في الموسم الماضي، على أمل أن يتمكن هذه المرة من إنهاء الموسم في إحدى المقاعد المؤهلة بشكل مباشر إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وتفادي خوض الأدوار التمهيدية، وذلك بعدما تم إقصائه منها في مطلع الموسم الحالي على يد فريق ليفربول الإنجليزي.

مشوار فريق هوفنهايم في الدوري الألماني حتى الآن:-

هوفنهايم 1-0 فيردر بريمن

باير ليفركوزن 2-2 هوفنهايم

هوفنهايم 2-0 بايرن ميونخ

هوفنهايم 1-1 هيرتا برلين

ماينز 2-3 هوفنهايم

هوفنهايم 2-0 شالكة

فرايبورغ 3-2 هوفنهايم

مشوار فريق أوغسبورغ في الدوري الألماني حتى الآن:-

هامبورغ 1-0 أوغسبورغ

أوغسبورغ 2-2 بوروسيا مونشنغلادباخ

أوغسبورغ 3-0 كولن

أينتراخت فرانكفورت 1-2 أوغسبورغ

أوغسبورغ 1-0 لايبزيغ

شتوتغارت 0-0 أوغسبورغ

أوغسبورغ 1-2 بوروسيا دورتموند

إقرأ أيضاً: موعد مباراة بايرن ميونخ وفرايبورغ