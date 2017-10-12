موعد مباريات الدوري الألماني يوم السبت 14-10-2017 والقنوات الناقلة للدوري الألماني

Advertisements

موعد مباراة شالكة وهيرتا برلين في الدوري الألماني، يصطدم فريق هيرتا برلين بضيفه فريق شالكة في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الألماني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة شالكة وهيرتا برلين:-

سوف تُقام مباراة شالكة وهيرتا برلين في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

ستكون مباراة شالكة وهيرتا برلين منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الألماني.

أخر تحضيرات شالكة وهيرتا برلين للمباراة:-

سيدخل فريق شالكة المواجهة عازماً على العودة من جديد من سكة الإنتصارات، وذلك بعدما فشل في تحقيق الفوز في أخر 3 جولات من عمر البوندسليغا، مما أدى إلي تراجعه كثيراً على مستوى جدول ترتيب الدوري الألماني، حيث أصبح فريق شالكة يتواجد في الوقت الحالي في المركز التاسع في الترتيب مع إمتلاكه في رصيده ل 10 نقاط.

أما على الجانب الآخر فلا يبدو أن صاحب الأرض فريق هيرتا برلين يمر بفترة جيدة هو الآخر منذ إنطلاقة الموسم الحالي، حيث يتواجد فريق العاصمة الألمانية في الوقت الحالي في المركز العاشر في الترتيب ويمتلك في رصيده 9 نقاط، مما سيُزيد كثيراً من أهمية المباراة بالنسبة للطرفين نظراً لفارق النقاط بينهما وخاصة وأن الفوز سوف يرتقي بأحدهما إلي مقدمة جدول ترتيب الدوري الألماني وهو الأمر الذي يسعى إليه الفريقان.

مشوار فريق شالكة في الدوري الألماني حتى الآن:-

شالكة 2-0 لايبزيغ

هانوفر 1-0 شالكة

شالكة 3-1 شتوتغارت

فيردر بريمن 1-2 شالكة

شالكة 0-3 بايرن ميونخ

هوفنهايم 2-0 شالكة

شالكة 1-1 باير ليفركوزن

مشوار فريق هيرتا برلين في الدوري الألماني حتى الآن:-

هيرتا برلين 2-0 شتوتغارت

بوروسيا دورتموند 2-0 هيرتا برلين

هيرتا برلين 1-1 فيردر بريمن

هوفنهايم 1-1 هيرتا برلين

هيرتا برلين 2-1 باير ليفركوزن

ماينز 1-0 هيرتا برلين

هيرتا برلين 2-2 بايرن ميونخ

إقرأ أيضاً: موعد مباراة هوفنهايم وأوغسبورغ