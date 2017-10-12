موعد مباريات الدوري الألماني يوم السبت 14-10-2017 والقنوات الناقلة للدوري الألماني

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موعد مباراة هامبورغ وماينز في الدوري الألماني، يحل فريق هامبورغ ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ماينز في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب أوبل أرينا بمدينة ماينز، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الألماني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة هامبورغ وماينز:-

سوف تُقام مباراة هامبورغ وماينز في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب أوبل أرينا بمدينة ماينز، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

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ستكون مباراة هامبورغ وماينز منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الألماني.

أخر تحضيرات فريق هامبورغ للمباراة:-

سيدخل فريق هامبورغ المواجهة عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب النتائج الكارثية التي حققها الفريق في الأونة الآخيرة، مما أدى إلي تراجعه كثيراً على مستوى جدول ترتيب الدوري الألماني، حيث يتواجد فريق هامبورغ في الوقت الحالي في المركز السادس عشر في ترتيب البوندسليغا ويمتلك في رصيده 7 نقاط.

مما يؤكد بدوره على أن الفريق سوف يُعاني من جديد مثلما يحدث في كل موسم من المواسم السابقة في الصراع من أجل تفادي الهبوط إلي دوري الدرجة الثانية الألماني، ولا شك أن ما يُزيد من أهمية هذه المباراة أمام فريق ماينز أن الآخير يتواجد في المركز الثالث عشر في الترتيب ويمتلك في رصيده هو أيضاً 7 نقاط، مما سيجعل الفائز في هذه المباراة يرتقي إلي منتصف جدول ترتيب البوندسليغا، وهو بكل تأكيد الهدف الرئيسي للفريقين في هذه المرحلة من أجل الخروج من منطقة الخطر.

مشوار فريق هامبورغ في الدوري الألماني حتى الآن:-

هامبورغ 1-0 أوغسبورغ

كولن 1-3 هامبورغ

هامبورغ 0-2 لايبزيغ

هانوفر 2-0 هامبورغ

هامبورغ 0-3 بوروسيا دورتموند

باير ليفركوزن 3-0 هامبورغ

هامبورغ 0-0 فيردر بريمن

مشوار فريق ماينز في الدوري الألماني حتى الآن:-

ماينز 0-1 هانوفر

شتوتغارت 1-0 ماينز

ماينز 3-1 باير ليفركوزن

بايرن ميونخ 4-0 ماينز

ماينز 2-3 هوفنهايم

ماينز 1-0 هيرتا برلين

فولفسبورغ 1-1 ماينز

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