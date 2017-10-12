موعد مباراة بوروسيا دورتموند ولايبزيغ يوم السبت 14-10-2017 في الدوري الألماني والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بوروسيا دورتموند ولايبزيغ في الدوري الألماني، يصطدم فريق بوروسيا دورتموند بضيفه فريق لايبزيغ في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الألماني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ولايبزيغ:-

سوف تُقام مباراة بوروسيا دورتموند ولايبزيغ في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ولايبزيغ:-

ستكون مباراة بوروسيا دورتموند ولايبزيغ منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الألماني، على أن يتم نقل مباراة بوروسيا دورتموند ولايبزيغ تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 5 المشفرة.

أخر تحضيرات بوروسيا دورتموند ولايبزيغ للمباراة:-

سيدخل فريق بوروسيا دورتموند المواجهة تحت قيادة مدربه الهولندي الواعد بيتر بوش عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني في إطار سعيه للتتويج باللقب في نهاية المطاف وخاصة في ظل البداية المتعثرة لغريمه التقليدي وحامل اللقب في أخر 5 مواسم فريق بايرن ميونخ.

ويتزعم فريق بوروسيا دورتموند في الوقت الحالي صدارة ترتيب البوندسليغا ويمتلك في رصيده 19 نقطة، كما أنه يبتعد بفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي فريق بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني والذي يمتلك في رصيده 14 نقطة، أما فريق لايبزيغ فالمباراة تُعتبر له في غاية الأهمية في ظل تواجده في المركز الرابع مع إمتلاكه في رصيده ل 13 نقطة.

مشوار فريق بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني حتى الآن:-

فولفسبورغ 0-3 بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند 2-0 هيرتا برلين

فرايبورغ 0-0 بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند 5-0 كولن

هامبورغ 0-3 بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند 6-1 بوروسيا مونشنغلادباخ

أوغسبورغ 1-2 بوروسيا دورتموند

مشوار فريق لايبزيغ في الدوري الألماني حتى الآن:-

شالكة 2-0 لايبزيغ

لايبزيغ 4-1 فرايبورغ

هامبورغ 0-2 لايبزيغ

لايبزيغ 2-2 بوروسيا مونشنغلادباخ

أوغسبورغ 1-0 لايبزيغ

لايبزيغ 2-1 أينتراخت فرانكفورت

كولن 1-2 لايبزيغ

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