موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو يوم السبت 14-10-2017 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي، يصطدم حامل اللقب في أخر 6 مواسم فريق يوفنتوس بضيفه الثقيل فريق لاتسيو في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب أليانز بمدينة تورينو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين فريق يوفنتوس وضيفه فريق لاتسيو في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب أليانز بمدينة تورينو، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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ستكون المباراة المرتقبة بين فريق يوفنتوس وضيفه فريق لاتسيو منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإيطالي، على أن يتم نقل مباراة يوفنتوس ولاتسيو تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 4 المشفرة.

أخر تحضيرات يوفنتوس ولاتسيو للمباراة:-

سيدخل فريق يوفنتوس المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي ماسيمليانو أليغري عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل إستعادة توازنه من جديد بعد تعثره في الجولة الماضية من عمر الكالتشيو حينما سقط في فخ التعادل أمام مُضيفه فريق أتالانتا، مما جعله بالتالي يفقد صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لصالح فريق نابولي والذي أصبح يبتعد بفارق نقطتين عن حامل اللقب.

ويتواجد فريق يوفنتوس في المركز الثاني في ترتيب الكالتشيو ويمتلك في رصيده 19 نقطة، أما فريق لاتسيو فيتواجد في المركز الرابع في الترتيب ويمتلك في رصيده 16 نقطة مما سيُزيد كثيراً من قوة وإثارة هذه المباراة المرتقبة نظراً لفارق النقاط القريب بينهما، وعلى الرغم من ذلك إلا أن المرشح لحصد النقاط الثلاث هو فريق السيدة العجوز كما هو معتاد دائماً.

مشوار فريق يوفنتوس في الدوري الإيطالي حتى الآن:-

يوفنتوس 3-0 كالياري

جنوى 2-4 يوفنتوس

يوفنتوس 3-0 كييفو فيرونا

ساسولو 1-3 يوفنتوس

يوفنتوس 1-0 فيورنتينا

يوفنتوس 4-0 تورينو

أتالانتا 2-2 يوفنتوس

مشوار فريق لاتسيو في الدوري الإيطالي حتى الآن:-