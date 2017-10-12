موعد مباراة روما ونابولي يوم السبت 14-10-2017 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي، يصطدم فريق روما بضيفه الثقيل فريق نابولي في ديربي الشمس في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة روما ونابولي:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين فريق روما وضيفه فريق نابولي في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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ستكون المباراة المرتقبة بين فريق روما وضيفه فريق نابولي منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإيطالي، على أن يتم نقل مباراة روما ونابولي تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 4 المشفرة.

أخر تحضيرات روما ونابولي للمباراة:-

سيدخل فريق نابولي المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري عازماً على تحقيق إنتصاره الثامن على التوالي في مشواره في الكالتشيو في الموسم الحالي، وذلك من أجل الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي حيث يتزعم فريق نابولي في الوقت الحالي الترتيب ويمتلك في رصيده 21 نقطة.

ولعل ما يُزيد من حجم الضغوطات على فريق نابولي أنه لا يفصله سوى نقطتين فقط عن أقرب ملاحقيه وهما فريق يوفنتوس وفريق إنتر، أما فريق روما وتحت قيادة مدربه دي فرانشيسكو فسوف يبحث هو أيضاً عن مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، وذلك من أجل الدخول بقوة في الصراع على اللقب وخاصة في ظل تواجده حالياً في المركز الخامس في الترتيب مع إمتلاكه ل 15 نقطة في رصيده.

مشوار فريق روما في الدوري الإيطالي حتى الآن:-

أتالانتا 0-1 روما

روما 1-3 إنتر

سامبدوريا – روما تم تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية

روما 3-0 هيلاس فيرونا

بينيفينتو 0-4 روما

روما 3-1 أودينيزي

ميلان 0-2 روما

مشوار فريق نابولي في الدوري الإيطالي حتى الآن:-

هيلاس فيرونا 1-3 نابولي

نابولي 3-1 أتالانتا

بولونيا 0-3 نابولي

نابولي 6-0 بينيفينتو

لاتسيو 1-4 نابولي

سبال 2-3 نابولي

نابولي 3-0 كالياري

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