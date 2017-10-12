موعد مباريات الدوري الهولندي يوم السبت 14-10-2017 والقنوات الناقلة للدوري الهولندي

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موعد مباراة أياكس أمستردام وسبارتا روتردام في الدوري الهولندي، يستعد فريق أياكس أمستردام لإستقبال نظيره فريق سبارتا روتردام في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب أمستردام أرينا بالعاصمة الهولندية أمستردام، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الهولندي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة أياكس أمستردام وسبارتا روتردام:-

سوف تُقام مباراة أياكس أمستردام وسبارتا روتردام في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب أمستردام أرينا بالعاصمة الهولندية أمستردام، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة أياكس أمستردام وسبارتا روتردام:-

ستكون مباراة أياكس أمستردام وسبارتا روتردام منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الهولندي.

أخر تحضيرات فريق أياكس أمستردام للمباراة:-

سيدخل فريق أياكس أمستردام المواجهة تحت قيادة مدربه الهولندي مارسيل كايزر عازماً على مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، وذلك من أجل الإقتراب أكثر من صدارة ترتيب الدوري الهولندي والتي يبتعد عنها حالياً بفارق 5 نقاط عن المتصدر وغريمه التقليدي فريق أيندهوفن، حيث يتواجد فريق أياكس أمستردام في الوقت الحالي في المركز السادس في الترتيب ويمتلك في رصيده 13 نقطة.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق أياكس أمستردام في الموسم الحالي هو المنافسة وبقوة كبيرة على لقب الدوري الهولندي، وخاصة وأن الفريق قد تم إقصائه من كل المسابقات الأوروبية في مطلع الموسم الحالي من الأدوار التمهيدية سواء من مسابقة دوري أبطال أوروبا أو من مسابقة الدوري الأوروبي وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ النادي منذ عام 1966م.

مشوار فريق أياكس أمستردام في الدوري الهولندي حتى الآن:-

هيراكليس 2-1 أياكس أمستردام

أياكس أمستردام 3-1 غرونينغن

فينلو 0-2 أياكس أمستردام

أياكس أمستردام 3-0 زفوله

أدو دين هاغ 1-1 أياكس أمستردام

أياكس أمستردام 1-2 فيتيس أرنهيم

هيرنفين 0-4 أياكس أمستردام

مشوار فريق سبارتا روتردام في الدوري الهولندي حتى الآن:-