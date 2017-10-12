ملخص مباراة الأهلي والإتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م

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ملخص مباراة الأهلي والإتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز، حقق فريق الأهلي فوزاً صعباً على أرضه على حساب ضيفه فريق الإتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م.

ملخص مباراة الأهلي والإتحاد السكندري:-

في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى حاول فريق الأهلي أن يقوم بفرض سيطرته على اللقاء بشكل كامل في إطار سعيه لتسجيل الأهداف وحسم الأمور مُبكراً، ولكنه وفي مقابل ذلك وجد أمامه فريقاً صلباً من الناحية الدفاعية ولديه الرغبة في الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة حتى وإن كانت هذه النتيجة هي التعادل والحصول على نقطة واحدة فقط.

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ولكن ومع مرور الدقائق بدت المباراة معقدة للغاية على لاعبي فريق الأهلي وخاصة في ظل التنظيم الدفاعي المثالي من جانب فريق الإتحاد السكندري، وأيضاً في ظل عدم تركيز خط هجوم المارد الأحمر وتحديداً مهاجمه المغربي وليد أزارو والذي أبدع بدوره في إضاعة الفرصة السهلة كما هو معتاد دائماً، وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن فريق الأهلي نجح في تسجيل هدفه الأول في اللقاء عند الدقيقة الثالثة والأربعين وذلك عبر لاعبه النيجيري جونيور أجايي لينتهي الشوط بعدها على وقع تقدم المارد الأحمر بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني بحث فريق الأهلي عن إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي وتفادي حدوث أي مفاجأت غير مرغوب فيها تماماً، وعند الدقيقة الرابعة والخمسين كاد المارد الأحمر ينجح في تحقيق مبتغاه حينما سدد لاعبه أحمد حمودي كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء ولكن العارضة تصدت لها وحرمته من التسجيل.

ومع مرور الدقائق إستمر بحث المارد الأحمر عن تسجيل هدفه الثاني في المباراة ولكنه لم يفلح في ذلك الأمر تماماً، حتى جائت الدقيقة الثمانين وحينها سجل المارد الأحمر الهدف الثاني والذي جاء عبر ظهيره الأيسر حسين السيد، لتنتهي المباراة على وقع فوز فريق الأهلي حاصداً به النقاط الثلاث ورافعاً رصيده إلي 4 نقاط.

التشكيلة الأساسية لفريق الأهلي في المباراة:-