أبو ريدة عن منح صلاح قيادة المنتخب “الحضرى يخطفه”

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أوضح رئيس اتحاد الكرة هانى أبو ريدة ،أن الكابتن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، الذي أحرز هدفين في مباراة المنتخب المصرى ضد منتخب الكونغو لدية القدرة على قيادة الفراعنة نحو التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا بعد غياب دام سنة و انه يستحق قيادة المنتخب لانة السبب الرئيسى في تاهل منتخب مصر حيث احرز الكابتن محمد صلاح هدفين في المباراة .

وصرح كابتن هاني أبو ريدة أثناء لقائه في برنامج تليفزيوني، أن كابتن محمد صلاح أفضل لاعب في المنتخب المصرى وانا اكبر مثال للقائد داخل الملعب وكابتن محمد صلاح يمتلك شخصية قوية ، ويحظي بحب زملائه في المنتخب وايضا باحترامهم .

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حيث أكد أنه قائد حقا، وله كل التقدير والشكر ، وأنه من أسباب دخول مصر إلى كأس العالم روسيا ٢٠١٨

وأثناء اللقاء قال ضاحكا، إنه يعتقد أن حارس مرمى المنتخب عصام الحضري ممكن يخطفه واتوقع انه يفعل اكثر من كدا لو حصل أن محمد صلاح أصبح قائد المنتخب وقال أبو ريدة هذا التصريح لمجرد الفكاهة وليس حقيقيا .

وخلال تصريحاته أكد ابو ريدة ان محمد صلاح رفض الكثير من الهدايا المعروضة علية من اكتر من شخص خلال فوز منتخب مصر بهدفين ضد الكونغو ، وان كابتن محمد صلاح شخصية خلوقة ويحب زملائه ويحترمهم، كما كشف رئيس اتحاد الكرة هانى أبو ريدة، أن الكابتن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى مرشحا للحصول على جائزة أفضل لاعب في افريقيا و أنه المرشح الأقوى للفوز بالجائزة لأنه يستحق الحصول عليها.

وانة من افضل اللاعبين في منتخب مصر، وخلال لقاء أبو ريدة في برنامج تلفزيوني يقدمه خالد الغندور والذي يطلق عليه “الكرة فى ملعبك” ، يوجد منافسة بين محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى وبين أوباميانج لاعب الجابون ونادي بروسيا دورتموند .ولكنه يرى أن محمد صلاح الأفضل بالإضافة إلى تألقه مع نادي ليفربول الانجليزي وقبل ذلك تألقه مع نادي روما حيث كان من أعضاء نادى روما قبل ليفربول الإنجليزي، ويعتبر محمود الخطيب آخر لاعب مصرى فاز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا عام 1983.