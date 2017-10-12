موعد مباريات الدوري الهولندي يوم السبت 14-10-2017 والقنوات الناقلة للدوري الهولندي

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موعد مباراة فينورد روتردام وزفوله في الدوري الهولندي، يستعد حامل اللقب في الموسم الماضي فريق فينورد روتردام لإستقبال نظيره فريق زفوله في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب دي كيوب بمدينة روتردام، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الهولندي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة فينورد روتردام وزفوله:-

سوف تُقام مباراة فينورد روتردام وزفوله في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب دي كيوب بمدينة روتردام، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة فينورد روتردام وزفوله:-

ستكون مباراة فينورد روتردام وزفوله منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الهولندي.

أخر تحضيرات فريق فينورد روتردام للمباراة:-

سيدخل فريق فينورد روتردام المواجهة تحت قيادة مدربه الهولندي الواعد جيوفاني فان برونكهورست عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل مواصلة مطاردة المتصدر فريق أيندهوفن والذي يبتعد عنه بفارق 3 نقاط فقط، حيث يتواجد فريق فينورد روتردام في الوقت الحالي في المركز الثاني في ترتيب الدوري الهولندي ويمتلك في رصيده 15 نقطة، فيما يتزعم فريق أيندهوفن صدارة الترتيب ويمتلك في رصيده 18 نقطة.

مما يؤكد على أهمية كل مباراة قادمة بالنسبة لفريق فينورد روتردام وخاصة في حالة أراد الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري الهولندي للموسم الثاني على التوالي، ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك مدربه جيوفاني فان برونكهورست جيداً أن ذلك الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق وخاصة في ظل تفرغ كلاً من فريق أيندهوفن وفريق أياكس أمستردام من المشاركات الأوروبية في الموسم الحالي.

مشوار فريق فينورد روتردام في الدوري الهولندي حتى الآن:-

فينورد روتردام 2-1 تفينتي

إكسيلسيور 0-1 فينورد روتردام

فينورد روتردام 5-0 فيلام

هيراكليس 2-4 فينورد روتردام

أيندهوفن 1-0 فينورد روتردام

فينورد روتردام 0-2 بريدا

الكمار 0-4 فينورد روتردام

مشوار فريق زفوله في الدوري الهولندي حتى الآن:-

زفوله 4-2 رودا

سبارتا روتردام 1-1 زفوله

زفوله 2-0 تفينتي

أياكس أمستردام 3-0 زفوله

زفوله 2-1 هيراكليس

فينلو 1-1 زفوله

زفوله 3-2 غرونينغن

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