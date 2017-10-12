موعد مباريات الدوري الإسكتلندي يوم السبت 14-10-2017 والقنوات الناقلة للدوري الإسكتلندي

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موعد مباراة سيلتك ودندي يونايتد في الدوري الإسكتلندي، يستعد فريق سيلتك لإستقبال نظيره فريق دندي يونايتد في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب سيلتك بارك بمدينة غلاسكو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الإسكتلندي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة سيلتك ودندي يونايتد:-

سوف تُقام مباراة سيلتك ودندي يونايتد في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب سيلتك بارك بمدينة غلاسكو، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

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ستكون مباراة سيلتك ودندي يونايتد منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإسكتلندي.

أخر تحضيرات فريق سيلتك للمباراة:-

سيدخل فريق سيلتك المواجهة تحت قيادة مدربه الإيرلندي الشمالي برندان رودجرز عازماً على العودة من جديد إلي سكة الإنتصارات، وذلك عقب سقوطه في فخ التعادل في الجولة الماضية من عمر الدوري الإسكتلندي على أرضه أمام ضيفه فريق هيبرنيان، مما أدى إلي إحتفاظ فريق سيلتك بصدارة ترتيب الدوري ولكن مناصفة مع صاحب المركز الثاني فريق أبردين، حيث يمتلك كلاً منهما 20 نقطة في رصيده مع تفوق فريق سيلتك بفارق الأهداف فقط.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق سيلتك في الموسم الحالي هو الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري الإسكتلندي وكأس الرابطة الإسكتلندية وكأس إسكتلندا مثلما فعل في الموسم الماضي، ولكن الهدف الأسمى يبقى هو الذهاب إلي أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي يبدو صعباً للغاية نظراً لآن مجموعته الثانية يتواجد بها فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق بايرن ميونخ الألماني.

مشوار فريق سيلتك في الدوري الإسكتلندي حتى الآن:-

سيلتك 4-1 هارتس

بارتيك 0-1 سليتك

كيلمارنوك 0-2 سيلتك

سيلتك 1-1 سانت جونستون

هاميلتون 1-4 سيلتك

سيلتك 4-0 روس كاونتي

غلاسكو رينجرز 0-2 سليتك

سيلتك 2-2 هيبرنيان

مشوار فريق دندي يونايتد في الدوري الإسكتلندي حتى الآن:-