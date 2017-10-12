رد فعل صادم من عماد متعب في مباراة الإتحاد والبدري يُعاقبه بتركه على مقاعد البدلاء

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شهدت المباراة التي جمعت فريق الأهلي بضيفه فريق الإتحاد السكندري اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أكتوبر الحالي واقعة مؤسفة للغاية بين المهاجم المصري المخضرم عماد متعب والمدير الفني لفريق الأهلي حسام البدري، وذلك في أخر 10 دقائق من عمر المباراة حينما طلب المدرب حسام البدري من عماد متعب إجراء عمليات الإحماء حتى يُشارك في المباراة.

وعقب إجراء عماد متعب لعمليات الإحماء تمهيداً لمشاركته قام حسام البدري باستدعائه من أجل إجراء التبديل، ولكن عماد متعب تحرك ببطء تجاه مدربه ومن ثم قال له ” أنت لسه فاكر تنزلي دلوقتي” وذلك بحسب ما ذكرت العديد من وسائل الإعلام المصرية ثم ألقى عماد متعب قميص التسخين الخاص به على الأرض وهو غاضب.

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ليُقرر في تلك اللحظة مباشرة حسام البدري بإستدعاء أكرم توفيق من أجل المشاركة في المباراة وإبعاد متعب، ليعود الآخير إلي دكة بدلاء فريق الأهلي غاصباً بعدما لم تسنح له الفرصة من أجل المشاركة في المباراة والتي كان يرغب في أن يُشارك فيها منذ بدايتها كلاعب أساسي وليس كبديل ولكنه لم يتمكن في نهاية المطاف من تحقيق أي شئ، ومن المتوقع أيضاً أن تقوم إدارة النادي الأهلي بتوقيع عقوبة عليه بسبب ذلك التصرف وسوء السلوك تجاه مدرب الفريق.

رد فعل صادم من عماد متعب وقرار حسام البدري:

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على حساب ضيفه فريق الإتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شئ في إطار الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م، ولكن وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة فقط تلقى فريق الأهلي ضربة موجعة للغاية، وذلك حينما تعرض صانع ألعابه وليد سليمان إلي إصابة خطيرة.

والتي جاءت إثر تدخل عنيف من جانب اللاعب هشام شحاتة بإتجاهه ليقوم حكم المباراة بطرده مباشرة من أرض الملعب، وعقب نهاية اللقاء قام طبيب النادي الأهلي خالد محمود بنقل وليد سليمان إلى إحدى المستشفيات القريبة من ملعب السلام من أجل إجراء الأشعة على قدم اللاعب، ومن المقرر أن تكشف هذه الأشعة عن حجم إصابة اللاعب والفترة التي سيغيب عنها عن فريق الأهلي.

إصابة وليد سليمان الخطيرة في الدقيقة الآخيرة من مباراة الإتحاد:-