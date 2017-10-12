أول بيان رسمي من طبيب النادي الأهلي على إصابة وليد سليمان

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تلقى فريق الأهلي ضربة موجعة للغاية في مساء اليوم الخميس بعدما تعرض نجمه وليد سليمان إلي إصابة خطيرة في كاحله، وذلك إثر التدخل العنيف من جانب اللاعب هشام شحاتة لاعب فريق الإتحاد السكندري في المباراة التي جمعت بين فريق الأهلي وضيفه فريق الإتحاد السكندري على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقد جائت إصابة اللاعب وليد سليمان في الدقيقة الآخيرة من عمر المباراة، ليقوم الحكم على إثرها بطرد اللاعب هشام شحاتة بشكل مباشر من أرض الملعب، ولكن وفي المقابل عانى النجم وليد سليمان بشكل قوي من قوة التدخل على كاحله، ليتم نقله بعدها مباشرة بواسطة سيارة إسعاف وبصحبة طبيب النادي الأهلي خالد محمود إلي إحدى المستشفيات القريبة من ملعب السلام، وذلك من أجل إجراء الأشعة على قدم وليد سليمان حتى يتم تحديد مدى خطورة الإصابة والفترة التي سيغيب فيها وليد سليمان عن الملاعب.

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وفي تصريحات هاتفية إلي وسائل الإعلام المصرية أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن وليد سليمان يُعاني من كدمة قوية في عظمة الشظية والتي أدت إلي حدوث ورم في مكان الإصابة، مما جعل اللاعب نفسه يشعر بالفزع الشديد لحظة إصابته خوفاً من خطورة الإصابة، كما أكد خالد محمود أيضاً أن الأشعة سوف تُحدد مدى خطورة الإصابة وفترةغيابه عن الملاعب.

هذا وتُعد إصابة النجم وليد سليمان بمثابة ضربة موجعة للغاية لفريق الأهلي ومدربه حسام البدري، وخاصة وأن فريق الأهلي ينتظره مباراة حاسمة في يوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الحالي، وذلك حينما يستضيف نظيره فريق النجم الساحلي التونسي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية في إطار إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م.

علماً بأن موقعة الذهاب كانت قد إنتهت على وقع فوز فريق النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف واحد، مما يجعل فريق الأهلي في حاجة ماسة للغاية إلي كل عناصره الأساسية من أجل تخطي عقبة فريق النجم الساحلي في هذه المباراة الصعبة والمصيرية في المشوار الأفريقي للمارد الأحمر والتي ستقوده إلي اللقب التاسع في تاريخه في المسابقة.

لحظة إصابة وليد سليمان في المباراة أمام الإتحاد السكندري:-