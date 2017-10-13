موعد مباراة إشبيلية وأتليتك بيلباو يوم السبت 14-10-2017 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إشبيلية وأتليتك بيلباو في الدوري الإسباني، يحل فريق إشبيلية ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق أتليتك بيلباو في مباراة مرتقبة بين الطرفين في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب سان ماميس بإقليم الباسك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة إشبيلية وأتليتك بيلباو:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين فريق إشبيلية ومُضيفه فريق أتليتك بيلباو في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب سان ماميس بإقليم الباسك، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وأتليتك بيلباو:-

ستكون مباراة إشبيلية وأتليتك بيلباو منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإسباني، على أن يتم نقل مباراة إشبيلية وأتليتك بيلباو تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 3 المشفرة.

أخر تحضيرات إشبيلية وأتليتك بيلباو للمباراة:-

سيدخل فريق إشبيلية المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني إدواردو بيريزو عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل مواصلة مطاردة المتصدر فريق برشلونة والذي يبتعد عنه بفارق 6 نقاط فقط، حيث يتواجد فريق إشبيلية في الوقت الحالي في المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا الإسبانية ويمتلك في رصيده 16 نقطة.

أما فريق أتليتك بيلباو فسوف يبحث عن العودة من جديد إلي سكة الإنتصارات، وذلك عقب سلسلة النتائج السلبية التي حققها في الأونة الآخيرة والتي أدت بدورها إلي تراجع الفريق كثيراً على مستوى جدول الترتيب، حيث يتواجد فريق أتليتك بيلباو في الوقت الحالي في المركز الثالث عشر في الترتيب ويمتلك في رصيده 8 نقاط.

مشوار فريق إشبيلية في الدوري الإسباني حتى الآن:-

إشبيلية 1-1 إسبانيول

خيتافي 0-1 إشبيلية

إشبيلية 3-0 إيبار

جيرونا 0-1 إشبيلية

إشبيلية 1-0 لاس بالماس

أتليتكو مدريد 2-0 إشبيلية

إشبيلية 2-0 ملقا

مشوار فريق أتليتك بيلباو في الدوري الإسباني حتى الآن:-