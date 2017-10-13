موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي يوم السبت 14-10-2017 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني، يحل حامل اللقب في الموسم الماضي فريق ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً للغاية على جاره فريق خيتافي في إحدى ديربيات العاصمة الإسبانية مدريد في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب ألفونسو بيريز بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإسباني 2017 – 2018م.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي:-

سوف تُقام مباراة ريال مدريد وخيتافي في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب ألفونسو بيريز بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة.

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ستكون مباراة ريال مدريد وخيتافي منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإسباني، على أن يتم نقل مباراة ريال مدريد وخيتافي تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 3 المشفرة.

أخر تحضيرات فريق ريال مدريد للمباراة:-

سيدخل فريق ريال مدريد المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل مواصلة ملاحقة المتصدر وغريمه التقليدي فريق برشلونة والذي بات يبتعد عنه بفارق 7 نقاط، حيث يتواجد الفريق الملكي في الوقت الحالي في المركز الخامس في جدول ترتيب الليغا الإسبانية ويمتلك في رصيده 14 نقطة.

ومن المقرر أن يفتقد الميرنغي لبعض خدمات عناصره الأساسية في هذه المباراة بداعي الإصابة، وهم الظهير الأيمن داني كارفاخال والظهير الأيسر مارسيلو والظهير الأيسر تيو هيرنانديز ومتوسط الميدان ماتيو كوفاسيتش وحارس المرمى كيلور نافاس والجناح غاريث بيل، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق ريال مدريد يمتلك كافة الإمكانيات من أجل العودة بالنقاط الثلاث من خارج أرضه وخاصة قبل الموقعة المنتظرة في دوري الأبطال في منتصف الأسبوع أمام فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

مشوار فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني حتى الآن:-

ديبورتيفو لاكورونيا 0-3 ريال مدريد

ريال مدريد 2-2 فالنسيا

ريال مدريد 1-1 ليفانتي

ريال سوسيداد 1-3 ريال مدريد

ريال مدريد 0-1 ريال بيتيس

ديبورتيفو ألافيس 1-2 ريال مدريد

ريال مدريد 2-0 إسبانيول

مشوار فريق خيتافي في الدوري الإسباني حتى الآن:-

أتليتك بيلباو 0-0 خيتافي

خيتافي 0-1 إشبيلية

ليغانيس 1-2 خيتافي

خيتافي 1-2 برشلونة

سيلتا فيغو 1-1 خيتافي

خيتافي 4-0 فياريال

ديبورتيفو لاكورونيا 2-1 خيتافي

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