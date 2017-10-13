موعد مباريات الدوري الإسباني يوم السبت 14-10-2017 والقنوات الناقلة للدوري الإسباني

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موعد مباراة ريال سوسيداد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، يحل فريق ريال سوسيداد ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة ريال سوسيداد وديبورتيفو ألافيس:-

سوف تُقام مباراة ريال سوسيداد وديبورتيفو ألافيس في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال سوسيداد وديبورتيفو ألافيس:-

ستكون مباراة ريال سوسيداد وديبورتيفو ألافيس منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإسباني، على أن يتم نقل مباراة ريال سوسيداد وديبورتيفو ألافيس تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 3 المشفرة.

أخر تحضيرات فريق ريال سوسيداد للمباراة:-

سيدخل فريق ريال سوسيداد المواجهة عازماً على مصالحة جماهيره بعد النتائج السلبية التي حققها في الأونة الآخيرة، حيث لم يعرف الفريق الباسكي طعم الإنتصار في أخر 4 مباريات له خاضها على صعيد الليغا الإسبانية، مما جعله يتراجع كثيراً على مستوى جدول ترتيب الدوري الإسباني حيث يتواجد فريق ريال سوسيداد في الوقت الحالي في المركز الثامن في الترتيب ويمتلك في رصيده 10 نقاط.

وذلك بعد أن كان متصدراً للدوري الإسباني عقب مرور أول 3 جولات منه في الموسم الحالي، ولكن وعلى الرغم من تراجعه في الفترة الآخيرة إلا أن فريق ريال سوسيداد لديه القدرة على العودة من جديد إلي التألق في بقية أطوار الموسم الحالي، وخاصة وأن الفريق الباسكي يُشارك في مسابقة الدوري الأوروبي مما سيُعطيه حوافز كبيرة من أجل تحقيق الإنتصارات.

مشوار فريق ريال سوسيداد في الدوري الإسباني حتى الآن:-

سيلتا فيغو 2-3 ريال سوسيداد

ريال سوسيداد 3-0 فياريال

ديبورتيفو لاكورونيا 2-4 ريال سوسيداد

ريال سوسيداد 1-3 ريال مدريد

ليفانتي 3-0 ريال سوسيداد

ريال سوسيداد 2-3 فالنسيا

ريال سوسيداد 4-4 ريال بيتيس

مشوار فريق ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني حتى الآن:-

ليغانيس 1-0 ديبورتيفو ألافيس

ديبورتيفو ألافيس 0-2 برشلونة

سيلتا فيغو 1-0 ديبورتيفو ألافيس

ديبورتيفو ألافيس 0-3 فياريال

ديبورتيفو لاكورونيا 1-0 ديبورتيفو ألافيس

ديبورتيفو ألافيس 1-2 ريال مدريد

ليفانتي 0-2 ديبورتيفو ألافيس

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