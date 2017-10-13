موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد يوم السبت 14-10-2017 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني، يصطدم فريق أتليتكو مدريد بضيفه الثقيل فريق برشلونة في قمة نارية من العيار الثقيل في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد:-

سوف تُقام مباراة القمة بين فريق برشلونة ومُضيفه فريق أتليتكو مدريد في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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ستكون مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإسباني، على أن يتم نقل مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 3 المشفرة.

أخر تحضيرات برشلونة وأتليتكو مدريد للمباراة:-

سيدخل فريق برشلونة المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني إرنيستو فالفيردي عازماً على تحقيق إنتصاره الثامن على التوالي في مشواره في الليغا الإسبانية في الموسم الحالي، وذلك من أجل الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث يتزعم الفريق الكتالوني في الوقت الحالي الصدارة ويمتلك في رصيده 21 نقطة.

أما فريق أتليتكو مدريد وتحت قيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني فسوف يسعى إلي العودة من جديد إلي سكة الإنتصارات، وذلك من أجل مواصلة مطاردة المتصدر فريق برشلونة مع العلم أن فوز فريق الأتليتي في هذه المباراة سوف يُقلص الفارق بين الطرفين إلي 3 نقاط فقط، حيث يتواجد فريق أتليتكو مدريد في الوقت الحالي في المركز الثالث في ترتيب الليغا ويمتلك في رصيده 15 نقطة.

مشوار فريق برشلونة في الدوري الإسباني حتى الآن:-

برشلونة 2-0 ريال بيتيس

ديبورتيفو ألافيس 0-2 برشلونة

برشلونة 5-0 إسبانيول

خيتافي 1-2 برشلونة

برشلونة 6-1 إيبار

جيرونا 0-3 برشلونة

برشلونة 3-0 لاس بالماس

مشوار فريق أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني حتى الآن:-

جيرونا 2-2 أتليتكو مدريد

لاس بالماس 1-5 أتليتكو مدريد

فالنسيا 0-0 أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد 1-0 ملقا

أتليتك بيلباو 1-2 أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد 2-0 إشبيلية

ليغانيس 0-0 أتليتكو مدريد

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