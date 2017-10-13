موعد مباراة الإتفاق والباطن يوم السبت 14-10-2017 في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الإتفاق والباطن في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، يستعد فريق الإتفاق لإستقبال نظيره فريق الباطن في مباراة مرتقبة بين الطرفين في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م.

سوف تُقام مباراة الإتفاق والباطن في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك في تمام الساعة 17:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و16:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

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ستكون مباراة الإتفاق والباطن منقولة حصرياً على شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين.

أخر تحضيرات الإتفاق والباطن للمباراة:-

سيدخل فريق الإتفاق المواجهة عازماً على مصالحة جماهيره بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في الأونة الآخيرة، حيث لم يعرف فريق الإتفاق سوى طعم الخسارة في المباريات ال 3 الماضية في دوري عبد اللطيف جميل، مما جعله يتراجع كثيراً على مستوى جدول ترتيب دوري عبد اللطيف جميل، حيث يتواجد فريق الإتفاق في الوقت الحالي في المركز الثاني عشر في الترتيب ولا يمتلك في رصيده سوى 4 نقاط فقط.

أما فريق الباطن وعلى الرغم من أنه لم يتمكن من تحقيق الفوز في أخر لقائين له في مسابقة الدوري، إلا أن الفريق يتواجد في الوقت الحالي في المركز الثالث في الترتيب ويمتلك في رصيده 10 نقاط، أي أن كل ما يفصله عن صدارة ترتيب الدوري هو 3 نقاط فقط مما يؤكد على أن إنطلاقة الفريق مثالية حتى الآن في مشواره في الدوري.

مشوار فريق الإتفاق في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين حتى الآن:-

الإتفاق 2-1 الأهلي

النصر 2-2 الإتفاق

الإتفاق 1-2 القادسية

الإتفاق 2-3 الشباب

الفيصلي 3-0 الإتفاق

مشوار فريق الباطن في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين حتى الآن:-