موعد مباراة الشباب والأهلي يوم السبت 14-10-2017 في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الشباب والأهلي في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، يصطدم فريق الشباب بضيفه فريق الأهلي في مباراة نارية من العيار الثقيل في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م.

موعد مباراة الشباب والأهلي:-

سوف تُقام مباراة القمة بين فريق الشباب وضيفه فريق الأهلي في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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ستكون مباراة القمة بين فريق الشباب وضيفه فريق الأهلي منقولة حصرياً على القمر الصناعي عرب سات عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين.

أخر تحضيرات الشباب والأهلي للمباراة:-

سيدخل فريق الشباب المواجهة تحت قيادة مدربه سامي الجابر عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب الخسارة الماضية التي تعرض لها الفريق في الجولة السابقة من دوري عبد اللطيف جميل على يد فريق النصر، مما جعل فريق الشباب يتراجع كثيراً على مستوى جدول ترتيب دوري عبد اللطيف جميل، حيث يتواجد فريق الشباب في الوقت الحالي في المركز التاسع في الترتيب ويمتلك في رصيده 6 نقاط.

أما فريق الأهلي فتبدو حاله أفضل بكثير من مُضيفه وخاصة بعدما إستعاد توازنه في الأونة الآخيرة وعاد من جديد إلي سكة الإنتصارات، ويتواجد فريق الأهلي في الوقت الحالي في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 10 نقاط، ولعل ما سيُعطيه دافعاً قوياً من أجل تحقيق الإنتصار أنه لا يفصله سوى 3 نقاط فقط عن المتصدر وحامل اللقب في الموسم الماضي فريق الهلال.

مشوار فريق الشباب في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين حتى الآن:-

الشباب 1-2 أُحد

الشباب 4-1 القادسية

الشباب 1-2 الباطن

الإتفاق 2-3 الشباب

الشباب 0-1 النصر

مشوار فريق الأهلي في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين حتى الآن:-

الإتفاق 2-1 الأهلي

الأهلي 4-0 الفتح

الأهلي 1-1 النصر

الباطن 1-2 الأهلي

الأهلي 5-3 الرائد

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