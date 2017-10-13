موعد مباريات الدوري التركي يوم السبت 14-10-2017 والقنوات الناقلة للدوري التركي

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موعد مباراة غلطة سراي وقونيا سبور في الدوري التركي، يحل فريق غلطة سراي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق قونيا سبور في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري التركي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة غلطة سراي وقونيا سبور:-

سوف تُقام مباراة غلطة سراي وقونيا سبور في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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ستكون مباراة غلطة سراي وقونيا سبور منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري التركي.

أخر تحضيرات فريق غلطة سراي للمباراة:-

سيدخل فريق غلطة سراي المواجهة عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري التركي في إطار سعيه للتتويج باللقب في نهاية المطاف وإنتزاعه من غريمه فريق بيشكتاش، حيث يتواجد فريق غلطة سراي في الوقت الحالي في صدارة ترتيب الدوري التركي ويمتلك في رصيده 19 نقطة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل يفصل فريق غلطة سراي 5 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه وهما فريق بيشكتاش صاحب المركز الثاني وفريق قيصري سبور صاحب المركز الثالث، حيث يمتلك كلاً منهما في رصيده 14 نقطة، أما فريق قونيا سبور فيتواجد في المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري ولا يمتلك في رصيده سوى 7 نقاط فقط مما يؤكد على سهولة المباراة نسبياً بالنسبة لفريق غلطة سراي.

مشوار فريق غلطة سراي في الدوري التركي حتى الآن:-

غلطة سراي 4-1 قيصري سبور

أوسمانلي سبور 1-3 غلطة سراي

غلطة سراي 3-0 سيفاس سبور

أنطاليا سبور 1-1 غلطة سراي

غلطة سراي 2-0 قاسم باشا

بورصا سبور 1-2 غلطة سراي

غلطة سراي 3-2 كارديمير كارابوك سبور

مشوار فريق قونيا سبور في الدوري التركي حتى الآن:-