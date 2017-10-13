موعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد 15-10-2017 والقنوات الناقلة للدوري الإنجليزي

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موعد مباراة إيفرتون وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، يحل فريق إيفرتون ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره الصاعد حديثاً إلي أضواء البريمرليغ فريق برايتون في يوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة إيفرتون وبرايتون:-

سوف تُقام مباراة إيفرتون وبرايتون في يوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

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ستكون مباراة إيفرتون وبرايتون منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أخر تحضيرات فريق إيفرتون في المباراة:-

سيدخل فريق إيفرتون المواجهة تحت قيادة مدربه الهولندي رونالد كومان عازماً على مصالحة جماهيره الغاضبة، وذلك عقب سلسلة النتائج السلبية التي حققها فريق التوفيز في الأونة الآخيرة قبيل فترة التوقف الدولي الماضية، مما أدى إلي تراجع الفريق كثيراً على مستوى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتواجد فريق إيفرتون في الوقت الحالي في المركز السادس عشر في الترتيب ولا يمتلك في رصيده سوى 7 نقاط.

وهو الأمر الذي لا يرقى بكل تأكيد إلي تطلعات وطموحات جماهير نادي إيفرتون، والتي كانت تطمح بدورها للتألق في الموسم الحالي وخاصة بعد الصفقات البارزة التي تعاقدت معها إدارة نادي التوفيز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية والأموال الطائلة التي تم دفعها لهم، ولكن ذلك لم يظهر تأثيره حتى هذه اللحظة من عمر الموسم على أمل أن يظهر في بقية أطوار الموسم وخاصة وأن الهدف الرئيسي لفريق إيفرتون هو ضمان مقعد له في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بأي وسيلة وطريقة ممكنة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز:-

تشيلسي 2-0 إيفرتون

إيفرتون 0-3 توتنهام هوتسبير

مانشستر يونايتد 4-0 إيفرتون

إيفرتون 2-1 بورنموث

إيفرتون 0-1 بيرنلي

نتائج أخر 5 مباريات لفريق برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز:-