ملخص مباراة موناكو وأولمبيك ليون في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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ملخص مباراة موناكو وأولمبيك ليون في الدوري الفرنسي، حقق فريق أولمبيك ليون فوزاً صعباً للغاية على حساب ضيفه فريق موناكو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غروب آما في مدينة ليون ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م.

ملخص مباراة موناكو وأولمبيك ليون:-

في شوط المباراة الأول ومنذ اللحظات الأولى حاول كل فريق أن يقوم بفرض سيطرته على الطرف الآخر في إطار سعي كلاً منهما لتسجيل الأهداف، وعند الدقيقة السادسة كاد فريق أولمبيك ليون ينجح في تسجيل أولى أهدافه في المباراة ولكن القائم الأيمن للحارس الكرواتي سوباسيتش تصدى للكرة وحرمه من التسجيل.

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وعند الدقيقة الحادية عشر نجح فريق أولمبيك ليون هذه المرة في مسعاه وتمكن من إحراز هدفه الأول في المباراة وذلك عبر مهاجمه الواعد ماريانو دياز، ولكن رد فريق موناكو لم يتأخر على الإطلاق فبعدها بستة دقائق فقط نجح اللاعب روني لوبيز في تعديل النتيجة لمصلحة فريق الإمارة ليُعيد المواجهة إلي نقطة البداية من جديد.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق أولمبيك ليون تمكن من التقدم في النتيجة من جديد وذلك عند الدقيقة الثالثة والعشرين حينما سجل له قائده نبيل فقير الهدف الثاني عقب إستغلاله ثغرة في دفاعات فريق موناكو، وعند الدقيقة الرابعة والثلاثين زادت الأجواء سخونة حينما أدرك فريق موناكو التعادل مرة أخرى وهذه المرة عبر لاعبه أداما تراوري بطريقة أكثر من رائعة، لينتهي الشوط بعدها دون أن يشهد جديد وعلى وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق.

وفي شوط المباراة الثاني بحث كل فريق عن تسجيل هدف الإنتصار من أجل الظفر بالنقاط الثلاث في نهاية المطاف من هذه المباراة المعقدة، ولكن ومع مرور الدقائق بات كلاً من الفريقين أكثر حذراً من الناحية الدفاعية خوفاً من تلقي الأهداف في وقت لا يُمكن العودة فيه من جديد إلي المباراة.

ليستمر ذلك السيناريو الباهت طوال دقائق الفترة الثانية من عمر اللقاء، حتى جائت الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع وحينها نجح فريق أولمبيك ليون في تسجيل هدفه الثالث في المباراة والذي جاء عبر قائده نبيل فقير من خلال ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء نفذها بطريقة أكثر من رائعة ليضمن بذلك فريق أولمبيك ليون النقاط الثلاث بصعوبة بالغة.