موعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد 15-10-2017 والقنوات الناقلة للدوري الإنجليزي

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موعد مباراة ساوثهامبتون ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، يصطدم فريق ساوثهامبتون بضيفه فريق نيوكاسل يونايتد في مباراة مرتقبة بين الطرفين في يوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب سانت ماري، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة ساوثهامبتون ونيوكاسل يونايتد:-

سوف تُقام مباراة ساوثهامبتون ونيوكاسل يونايتد في يوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب سانت ماري، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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ستكون مباراة ساوثهامبتون ونيوكاسل يونايتد منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن يتم نقل مباراة ساوثهامبتون ونيوكاسل يونايتد تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 2 المشفرة.

أخر تحضيرات ساوثهامبتون ونيوكاسل يونايتد للمباراة:-

سيدخل فريق ساوثهامبتون المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بيلغرينو عازماً على العودة من جديد إلي سكة الإنتصارات، وذلك بعدما تعرض للخسارة في أخر لقائين له في البريمرليغ مما أدى إلي تراجعه كثيراً على مستوى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتواجد فريق ساوثهامبتون في الوقت الحالي في المركز الثاني عشر في الترتيب ويمتلك في رصيده 8 نقاط فقط.

أما على الجانب الآخر فتبدو وضعية فريق نيوكاسل يونايتد تحت قيادة مدربه الإسباني المخضرم رافاييل بينيتز مشابهة نوعاً ما لأصحاب الأرض، حيث لم يعرف فريق نيوكاسل يونايتد الفوز في أخر لقائين له في البريمرليغ، وبالتالي فإنه يتواجد في الوقت الحالي في المركز التاسع في الترتيب ويمتلك في رصيده 10 نقاط.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز:-

هادرسفيلد تاون 0-0 ساوثهامبتون

ساوثهامبتون 0-2 واتفورد

كريستال بالاس 0-1 ساوثهامبتون

ساوثهامبتون 0-1 مانشستر يونايتد

ستوك سيتي 2-1 ساوثهامبتون

نتائج أخر 5 مباريات لفريق نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز:-

نيوكاسل يونايتد 3-0 وست هام يونايتد

سوانزي سيتي 0-1 نيوكاسل يونايتد

نيوكاسل يونايتد 2-1 ستوك سيتي

برايتون 1-0 نيوكاسل يونايتد

نيوكاسل يونايتد 1-1 ليفربول

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