موعد مباريات الدوري الفرنسي يوم الأحد 15-10-2017 والقنوات الناقلة للدوري الفرنسي

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موعد مباراة نيس ومونبلييه في الدوري الفرنسي، يحل فريق نيس ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق مونبلييه في مباراة مرتقبة بين الطرفين في يوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب لاموسون، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة نيس ومونبلييه:-

سوف تُقام مباراة نيس ومونبلييه في يوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب لاموسون، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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ستكون مباراة نيس ومونبلييه منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الفرنسي، على أن يتم نقل مباراة نيس ومونبلييه تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 6 المشفرة.

أخر تحضيرات نيس ومونبلييه للمباراة:-

سيدخل فريق نيس المواجهة تحت قيادة مدربه السويسري لوسيان فافر عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق في الجولة الماضية من عمر الدوري الفرنسي على أرضه على يد فريق أولمبيك مارسيليا بأربعة أهداف مقابل هدفين، مما جعل الفريق يتراجع كثيراً على مستوى جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

حيث يتواجد فريق نيس في الوقت الحالي في المركز العاشر في ترتيب الدوري ويمتلك في رصيده 10 نقاط، أما على الجانب الآخر فيبدو أن فريق مونبلييه يمر بفترة جيدة نوعاً ما في الأونة الآخيرة، ولعل أبرز دليل على ذلك أنه قد نجح في إقتناص نقطة واحدة في أخر لقائين له في الدوري أمام كلاً من العملاقين فريق باريس سان جيرمان وفريق موناكو، علماً بأن فريق مونبلييه يتواجد في الوقت الحالي في المركز الثالث عشر في الترتيب ويمتلك في رصيده 9 نقاط.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق نيس في الدوري الفرنسي:-

أميان 3-0 نيس

نيس 4-0 موناكو

رين 0-1 نيس

نيس 2-2 أنجيه

نيس 2-4 أولمبيك مارسيليا

نتائج أخر 5 مباريات لفريق مونبلييه في الدوري الفرنسي:-

ديجون 2-1 مونبلييه

مونبلييه 0-1 نانت

تروا 0-1 مونبلييه

مونبلييه 0-0 باريس سان جيرمان

موناكو 1-1 مونبلييه

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