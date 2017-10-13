موعد مباريات الدوري الفرنسي يوم الأحد 15-10-2017 والقنوات الناقلة للدوري الفرنسي

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موعد مباراة بوردو ونانت في الدوري الفرنسي، يصطدم فريق بوردو بضيفه فريق نانت في مباراة مرتقبة بين الطرفين في يوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة بوردو ونانت:-

سوف تُقام مباراة بوردو ونانت في يوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة بوردو ونانت:-

ستكون مباراة بوردو ونانت منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الفرنسي، على أن يتم نقل مباراة بوردو ونانت تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 6 المشفرة.

أخر تحضيرات بوردو ونانت للمباراة:-

سيدخل فريق بوردو المواجهة عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب الخسارة القاسية والكارثية التي تعرض لها في الجولة الماضية من عمر الدوري الفرنسي، والتي جائت خارج أرضه على يد فريق باريس سان جيرمان بواقع ستة أهداف مقابل هدفين، مما سيؤثر دون أدنى شك على فريق بوردو في الجولات المقبلة في مشواره في الدوري الفرنسي.

ويتواجد فريق بوردو في الوقت الحالي في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي ويمتلك في رصيده 15 نقطة، مما يعني أنه ليس بعيداً للغاية عن هدفه وهو ضمان مقعد له في إحدى المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.

أما على الجانب الآخر فيبدو فريق نانت في وضعية مثالية للغاية تحت قيادة مدربه الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري، حيث لم يعرف الفريق طعم الخسارة في أخر 5 مباريات خاضها في الدوري الفرنسي، مما أدى إلي تواجده في الوقت الحالي في المركز الرابع في الترتيب مع إمتلاكه في رصيده ل 16 نقطة وهو الأمر الذي لم يكن يحلم به أي عاشق لفريق نانت على الإطلاق في مطلع الموسم الحالي.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق بوردو في الدوري الفرنسي:-

بوردو 2-1 تروا

ليل 0-0 بوردو

تولوز 0-1 بوردو

بوردو 3-1 غانغون

باريس سان جيرمان 6-2 بوردو

نتائج أخر 5 مباريات لفريق نانت في الدوري الفرنسي:-