حسام البدري يكشف عن مستقبل إكرامي وصالح جمعة مع النادي الأهلي

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كشف الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الحالي عن مستقبل كلاً من الثنائي شريف إكرامي وصالح جمعة مع فريق الأهلي في الفترة المقبلة، وذلك بعدما تم إستبعادهما من قائمة فريق الأهلي في أخر لقائين خاضهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أكد الكابتن حسام البدري من خلال تصريحات صحفية أنه لن يتم تجميد الثنائي شريف إكرامي وصالح جمعة في الفترة المقبلة، مُشيراً في الوقت ذاته إلي إستبعاد حارس المرمى الأساسي للفريق شريف إكرامي قد جاء لأسباب فنية، فيما تم إستبعاد النجم الواعد صالح جمعة بسبب عودته حديثاً من الإصابة وعدم جاهزيته تماماً من الناحية البدنية من أجل المشاركة في المباريات المقبلة مع الفريق.

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وكان فريق الأهلي قد نجح في حسم مباراة القمة عقب فوزه على حساب مُضيفه فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك في مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكانت المباراة في غاية الإثارة بين الفريقين ولكن فريق الأهلي تمكن من حسم الأمور في شوط المباراة الثاني من عمر المباراة، حيث سجل عمرو السولية هدف المارد الأحمر الأول وذلك في الدقيقة الرابعة والسبعين، قبل أن يحسم النجم عبد الله السعيد المباراة بالهدف الثاني والذي سجله في الدقيقة الثانية والثمانين.

وعقب ذلك الإنتصار نجح فريق الأهلي في رفع رصيده إلي 13 نقطة مما جعله يرتقي إلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما إستقر رصيد فريق الإسماعيلي عند 20 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، ولكن مع العلم أن فريق الأهلي لا يزال لديه 3 مباريات أخرى مؤجلة من شأنها أن تجعله متصدراً للترتيب في حالة فوزه بها جميعاً.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي ضيفه فريق الداخلية في مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك في إطار مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.