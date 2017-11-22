خالد مرتجي: قائمة الخطيب هدفها خدمة الأهلي ورد الجميل للنادي

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أكد خالد مرتجي المرشح على مقعد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ضمن قائمة الأسطورة محمود الخطيب في إنتخابات النادي المقبلة أن الهدف الرئيسي لقائمة محمود الخطيب في حالة نجاحها في الإنتخابات هو خدمة النادي الأهلي ورد الجميل له، مُشيراً في الوقت ذاته إلي أن النادي الأهلي ليس مجرد شعار ولكنه يقين لا يُدركه إلا أبناء النادي الأهلي.

وفي إطار تصريحاته الإذاعية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الحالي شدد خالد مرتجي أيضاً على أن قائمة الأسطورة محمود الخطيب قادرة على خدمة أعضاء وجماهير النادي الأهلي بشكل مثالي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يثق تماماً في إختيارات الجمعية العمومية للنادي الأهلي وقدرتهم ووعيهم على إختيار المجلس الأفضل للنادي الأهلي.

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وعلى صعيد أخر كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد نجح في حسم مباراة القمة عقب فوزه على حساب مُضيفه فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك في مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكانت المباراة في غاية الإثارة بين الفريقين ولكن فريق الأهلي تمكن من حسم الأمور في شوط المباراة الثاني من عمر المباراة، حيث سجل عمرو السولية هدف المارد الأحمر الأول وذلك في الدقيقة الرابعة والسبعين، قبل أن يحسم النجم عبد الله السعيد المباراة بالهدف الثاني والذي سجله في الدقيقة الثانية والثمانين.

وعقب ذلك الإنتصار نجح فريق الأهلي في رفع رصيده إلي 13 نقطة مما جعله يرتقي إلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما إستقر رصيد فريق الإسماعيلي عند 20 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، ولكن مع العلم أن فريق الأهلي لا يزال لديه 3 مباريات أخرى مؤجلة من شأنها أن تجعله متصدراً للترتيب في حالة فوزه بها جميعاً.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي ضيفه فريق الداخلية في مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك في إطار مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.