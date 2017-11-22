الأهلي يبدأ تحضيراته اليوم إستعداداً لمواجهة الداخلية الجمعة المقبل

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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الحالي تحضيراته على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وذلك من أجل الإستعداد لمباراته المقبلة التي ستجمعه بضيفه فريق الداخلية في مساء يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يختتم فريق الأهلي تحضيراته في يوم غداً الخميس، وإضافة لذلك أيضاً سيقوم الكابتن حسام البدري بالإعلان عن قائمة فريقه التي ستخوض المباراة، علماً بأن المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تُقام تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وكان فريق الأهلي قد نجح في حسم مباراة القمة عقب فوزه على حساب مُضيفه فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شئ في يوم الأثنين الماضي، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك في مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكانت المباراة في غاية الإثارة بين الفريقين ولكن فريق الأهلي تمكن من حسم الأمور في شوط المباراة الثاني من عمر المباراة، حيث سجل عمرو السولية هدف المارد الأحمر الأول وذلك في الدقيقة الرابعة والسبعين، قبل أن يحسم النجم عبد الله السعيد المباراة بالهدف الثاني والذي سجله في الدقيقة الثانية والثمانين.

وعقب ذلك الإنتصار نجح فريق الأهلي في رفع رصيده إلي 13 نقطة مما جعله يرتقي إلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما إستقر رصيد فريق الإسماعيلي عند 20 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، ولكن مع العلم أن فريق الأهلي لا يزال لديه 3 مباريات أخرى مؤجلة من شأنها أن تجعله متصدراً للترتيب في حالة فوزه بها جميعاً.

ولا شك أن الهدف الرئيسي لفريق الأهلي في الموسم الحالي هو المنافسة بقوة ومحاولة التتويج بجميع الألقاب الممكنة، وعلى رأسها لقب الدوري المصري الممتاز للمرة ال 40 في تاريخه وتاريخ المسابقة وللمرة الثالثة له على التوالي.