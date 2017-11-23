تعرف على التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الداخلية غداً الجمعة

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق الداخلية في مساء يوم غداً الجمعة الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد بدأ تحضيراته إستعداداً لخوض هذه المباراة منذ يوم أمس الأربعاء على ملعب التتش بمقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة، ومن المتوقع أن يقوم الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي بالإعتماد على التشكيلة الأتية في هذه المباراة:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / صبري رحيل

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / مؤمن زكريا / عبد الله السعيد / جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو

وفي هذه المباراة الهامة لفريق الأهلي من أجل الحفاظ على نسق إنتصاراته الماضية سوف يفتقد لخدمات كلاً من علي معلول ورامي ربيعة وهشام محمد بداعي الإصابة، فيما لا تزال الشكوك تحوم حول كلاً من محمد نجيب وحسين السيد.

وكان فريق الأهلي قد نجح في يوم الأثنين الماضي في حسم مباراة القمة عقب فوزه على حساب مُضيفه فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك في مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكانت المباراة في غاية الإثارة بين الفريقين ولكن فريق الأهلي تمكن من حسم الأمور في شوط المباراة الثاني من عمر المباراة، حيث سجل عمرو السولية هدف المارد الأحمر الأول وذلك في الدقيقة الرابعة والسبعين، قبل أن يحسم النجم عبد الله السعيد المباراة بالهدف الثاني والذي سجله في الدقيقة الثانية والثمانين.

وعقب ذلك الإنتصار نجح فريق الأهلي في رفع رصيده إلي 13 نقطة مما جعله يرتقي إلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما إستقر رصيد فريق الإسماعيلي عند 20 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، ولكن مع العلم أن فريق الأهلي لا يزال لديه 3 مباريات أخرى مؤجلة من شأنها أن تجعله متصدراً للترتيب في حالة فوزه بها جميعاً.