نادي أمريكي يُقدم عرضاً لنجم الأهلي من أجل التعاقد معه في يناير المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الحالي أن أحد أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم قد أرسل عرضاً رسمياً إلي مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك من أجل التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي يرغب في التعاقد رسمياً مع نجم فريق الأهلي عبد الله السعيد، وذلك بناءً على رغبة شخصية من المدير الفني للفريق الأمريكي بوب برادلي، ويبقى النادي الأمريكي الآن في إنتظار القرار الحاسم من اللاعب سواء بالرحيل عن النادي الأهلي أم البقاء، علماً بأن نادي لوس أنجلوس جالاكسي قد نجح في ضم مؤخراً النجم المصري الآخر والواعد عمر جابر من نادي بازل السويسري.

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وعلى صعيد أخر بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته إنطلاقاً من يوم أمس الأربعاء، وذلك من أجل الإستعداد لمواجهة نظيره فريق الداخلية في مساء يوم غداً الجمعة على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

ومن المقرر أن يختتم فريق الأهلي تحضيراته اليوم الخميس، على أن تُقام مباراته أمام فريق الداخلية يوم غداً الجمعة وتحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي بالإعتماد على التشكيلة الأتية في هذه المباراة الهامة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / صبري رحيل

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / مؤمن زكريا / عبد الله السعيد / جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو

وكان فريق الأهلي قد نجح في يوم الأثنين الماضي في حسم مباراة القمة عقب فوزه على حساب مضيفه فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك في إطار مباراة مؤجلة عن مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.