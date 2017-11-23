حسام البدري يتقدم بتعهد لكل لاعبي الأهلي في الفترة المقبلة

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قام الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الحالي بتقديم تعهد إلي كل لاعبي فريق الأهلي في الفترة المقبلة، وذلك قبل المواجهة المقبلة التي ستجمع بين فريق الأهلي وضيفه فريق الداخلية في مساء يوم غداً الجمعة.

حيث أكد الكابتن حسام البدري من خلال تصريحات صحفية اليوم أنه سوف يقوم بإعطاء الفرصة لكل لاعب متواجد في صفوف المارد الأحمر من أجل المشاركة في المباريات في الفترة المقبلة، مُشيراً في الوقت ذاته إلي أنه لن يقوم بتلك الخطوة مع أي لاعب إلا حينما يشعر أن التوقيت مناسب لكي يظهر اللاعب البديل بشكل جيد في المباراة ويخدم الفريق.

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ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي ضيفه فريق الداخلية في مساء يوم غداً الجمعة الموافق لليوم الرابع والعشرين من عمر الشهر الحالي على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد نجح في يوم الأثنين الماضي في حسم مباراة القمة عقب فوزه على حساب مُضيفه فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك في مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكانت المباراة في غاية الإثارة بين الفريقين ولكن فريق الأهلي تمكن من حسم الأمور في شوط المباراة الثاني من عمر المباراة، حيث سجل عمرو السولية هدف المارد الأحمر الأول وذلك في الدقيقة الرابعة والسبعين، قبل أن يحسم النجم عبد الله السعيد المباراة بالهدف الثاني والذي سجله في الدقيقة الثانية والثمانين.

وعقب ذلك الإنتصار نجح فريق الأهلي في رفع رصيده إلي 13 نقطة مما جعله يرتقي إلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما إستقر رصيد فريق الإسماعيلي عند 20 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، ولكن مع العلم أن فريق الأهلي لا يزال لديه 3 مباريات أخرى مؤجلة من شأنها أن تجعله متصدراً للترتيب في حالة فوزه بها جميعاً.