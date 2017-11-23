الزمالك يدخل في صراع شرس مع الأهلي من أجل نجم الترجي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي برئاسة المستشار مرتضى منصور قد دخل في صراع شرس للغاية مع مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي برئاسة المهندس محمود طاهر، وذلك من أجل التعاقد مع نجم فريق الترجي الرياضي التونسي.

حيث أشارت التقارير إلي أن المستشار مرتضى منصور يرغب في حسم الصفقة لصالحه والتعاقد مع المهاجم الواعد والمتألق التونسي طه ياسين الخنيسي من صفوف فريق الترجي الرياضي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل في مطلع العام القادم 2018 م، وذلك من أجل تعزيز موقفه في الإنتخابات الحالية لنادي الزمالك.

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ولكن وفي الوقت ذاته يجد مجلس إدارة نادي الزمالك صراعاً كبيراً من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر، والذي أبدى رغبته في التعاقد مع المهاجم التونسي قبل نادي الزمالك بفترة طويلة، ويبقى كلاً من الطرفين الآن في إنتظار القرار الحاسم من المهاجم طه ياسين الخنيسي.

علماً بأن مجلس إدارة نادي الترجي الرياضي قد أكد في الأونة الآخيرة أنه لم يتلقى أي عروض رسمية على الإطلاق سواء من نادي الزمالك أو من النادي الأهلي من أجل التعاقد مع المهاجم طه ياسين الخنيسي في الميركاتو الشتوي المقبل، ولعل ما يُعقد الأمور أكثر أن مجلس إدارة نادي الترجي الرياضي يُحاول أن يقوم بتجديد عقد اللاعب الذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

ولكن يبدو أن اللاعب نفسه لا يرغب في تجديد عقده مع ناديه التونسي أو حتى الإنتقال إلي أحد قطبي كرة القدم المصرية، بل يرغب في خوض تجربة الإحتراف في القارة الأوروبية وهو الأمر الذي سيجعله ينتظر حتى الصيف المقبل وخاصة وأنه سوف يُشارك رفقة منتخب بلاده تونس في مونديال روسيا المقبل، مما سيجعلها تكون بمثابة فرصة مثالية من أجل التألق في أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله، وبالتالي ستكون كل أعين الأندية الأوروبية مسلطة عليه من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد نهاية المونديال.