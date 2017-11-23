تعرف على قائمة الأهلي في مواجهة الداخلية في الدوري المصري

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أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الحالي عن قائمة الفريق، والتي تستعد بدورها لخوض المواجهة المقبلة أمام فريق الداخلية في مساء يوم غداً الجمعة على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقد شهدت قائمة المارد الأحمر العديد من الغيابات للعديد من الأسباب سواء الفنية أو بداعي الإصابة، حيث غاب عن قائمة الفريق كلاً من صالح جمعة وعلي معلول ورامي ربيعة ومحمد نجيب وأحمد حمدي وأحمد ياسر ريان ومروان محسن وعبد الله الشامي وهشام محمد وعمرو بركات وميدو جابر وحسين السيد وباسم علي، فيما تكونت القائمة على النحو الأتي:

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حراسة المرمى: شريف إكرامي / محمد الشناوي / أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / صبري رحيل / محمد هاني

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / عبد الله السعيد / مؤمن زكريا / باكاماني ماهلامبي / وليد سليمان / أحمد الشيخ / جونيور أجايي / أكرم توفيق / كريم نيدفيد / إسلام محارب

خط الهجوم: عماد متعب / وليد أزارو

ومن المقرر أن تُقام المباراة بين فريق الأهلي وضيفه فريق الداخلية في مساء يوم غداً الجمعة الموافق لليوم الرابع والعشرين من عمر الشهر الحالي على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن حسام البدري بالإعتماد على التشكيلة الأتية في هذه المباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / صبري رحيل

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / مؤمن زكريا / عبد الله السعيد / جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو

وكان فريق الأهلي قد نجح في يوم الأثنين الماضي في حسم مباراة القمة عقب فوزه على حساب مُضيفه فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك في مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.