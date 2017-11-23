إنبي يقطع شوطاً كبيراً في المفاوضات من أجل التعاقد مع نجم الأهلي في يناير

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الحالي أن مجلس إدارة نادي إنبي قد قطع شوطاً كبيراً من المفاوضات مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر، وذلك من أجل التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة نادي إنبي يرغب وبشدة في التعاقد مع النجم الواعد عمرو بركات لاعب فريق الأهلي وذلك بناءً على رغبة كبيرة من الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق إنبي، ولعل ما يُعزز من موقف نادي إنبي أن اللاعب نفسه قد أعرب في الأونة الآخيرة عن رغبته في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي المقبل ولو حتى على سبيل الإعارة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي سوف يقوم بعقد جلسة مع النجم الواعد عمرو بركات رفقة وكيل أعماله أحمد يحيى من أجل إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة، علماً بأن النادي الأهلي كان قد تعاقد مع النجم الواعد عمرو بركات خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، ولكنه ومنذ ذلك الوقت لم يحصل على أي فرصة له على الإطلاق رفقة فريق الأهلي سوى في البطولة العربية للأندية الماضية.

وبالتالي بات حبيساً لمقاعد البدلاء بشكل دائم على مدار العام الحالي بأكمله، مما أفقده العديد من إمكانياته وبات ثقيلاً للغاية وهو بكل تأكيد الأمر الذي لا يرغب فيه اللاعب ولا يتمناه، وخاصة وأنه يحلم بالتواجد في قائمة المنتخب المصري في مونديال روسيا المقبل، مع العلم بأن ذلك الأمر لن يحدث له على الإطلاق في حالة إستمر وضعه الحالي دون أي تغيير.

وعلى صعيد أخر يستعد فريق الأهلي لمواجهة ضيفه فريق الداخلية في مساء يوم غداً الجمعة على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.