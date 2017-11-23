إدارة الأهلي تفتح الباب أمام رحيل نجم الفريق في يناير في حالة واحدة فقط

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر قد فتح الباب أمام رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل في مطلع العام القادم 2018 م.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد وافق على رحيل الظهير الأيسر الدولي التونسي علي معلول في الميركاتو الشتوي المقبل، ولكن ذلك لن يحدث إلا في حالة واحدة فقط وهي وصول عرض رسمي مقنع إلي مجلس إدارة النادي والذي يرغب بدوره في الإستفادة من الناحية المادية من بيع النجم علي معلول.

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وفي السياق ذاته أيضاً أكدت التقارير أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري ليس لديه أي مانع على الإطلاق بخصوص رحيل التونسي علي معلول عن صفوف القلعة الحمراء، وخاصة وأن الفريق لديه البدائل المثالية في ذلك المركز سواء النجم الواعد حسين السيد أو اللاعب المخضرم صبري رحيل والذي عاد من جديد بدوره للمشاركة بصفة أساسية مع المارد الأحمر منذ المباراة الماضية أمام فريق الإسماعيلي.

ومن جهته يستمر غياب التونسي علي معلول عن صفوف فريق الأهلي بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، على أن يعود من جديد إلي الملاعب تقريباً في نهاية الأسبوع المقبل وذلك في حالة تعافيه بشكل كامل من الإصابة، علماً بأن هذه الإصابة جعلت علي معلول يغيب عن صفوف فريقه منذ مطلع شهر نوفمبر الحالي مما كان له تأثيراً سلبياً على الفريق في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م.

وعلى صعيد أخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ضيفه فريق الداخلية في مساء يوم غداً الجمعة الموافق لليوم الرابع والعشرين من عمر الشهر الحالي على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.