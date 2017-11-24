أحمد سليمان: سأفوز في الإنتخابات في حالة واحدة فقط

Advertisements

أكد أحمد سليمان المرشح على مقعد رئاسة نادي الزمالك في الإنتخابات الحالية لنادي الزمالك أنه سوف يفوز في إنتخابات نادي الزمالك في حالة واحدة فقط، وذلك من خلال تصريحات صحفية في صباح اليوم الجمعة الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الحالي، علماً بأن عملية التصويت في إنتخابات نادي الزمالك قد بدأت منذ يوم أمس الخميس.

وفي إطار تصريحاته أكد أحمد سليمان أنه سيفوز برئاسة نادي الزمالك في الإنتخابات الحالية، مشدداً في الوقت ذاته على أن ذلك الأمر لن يحدث إلا في حالة واحدة فقط وهي عدم حدوث أي عملية تزوير في الإنتخابات، كما أشار أيضاً إلي أنه لم يتوقع هذا الدعم الكبير من أعضاء نادي الزمالك لقائمته.

Advertisements

كما أضاف أيضاً أحمد سليمان في تصريحاته أن كل أعضاء نادي الزمالك لديهم الرغبة في التغيير، مؤكداً في الوقت ذاته أن هدفه هو خدمة نادي الزمالك بعيداً عن الحصول على المناصب وواعداً جماهير وأعضاء نادي الزمالك بتحقيق كل أهدافهم وطموحاتهم القادمة والتي يأتي على رأسها إعادة نادي الزمالك إلي الواجهة على الصعيد الرياضي وليس فقط على صعيد الخدمات مثلما كان الحال في فترة رئاسة المستشار مرتضى منصور.

وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت أحداثاً مثيرة للغاية قبل بدء عملية الإنتخابات، وذلك حينما قامت اللجنة الأولمبية بإستبعاد هاني العتال المرشح على منصب نائب رئيس نادي الزمالك من عملية الإنتخابات بسبب عضويته المزورة، مما أدى إلي إتخاذ قائمة أحمد سليمان قراراً بالإنسحاب من الإنتخابات ولكنه عاد الآن من جديد بعدما هدأت الأمور بين القائمتين.

وقد شهد اليوم الثاني من إنتخابات نادي الزمالك حضوراً غفيراً من أعضاء نادي الزمالك، وذلك على الرغم من أننا لا نزال في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ويبقى الترقب شديداً من جانب كل عشاق نادي الزمالك مع العلم بأن الصراع بات كبيراً للغاية بين المستشار مرتضى منصور وأحمد سليمان، على أن يظفر الفائز منهما بمقعد رئاسة نادي الزمالك في السنوات ال 4 المقبلة والتي تتمنى فيها جماهير القلعة البيضاء أن يعود الزمالك إلي سابق عهده على المستوى الرياضي.