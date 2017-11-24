تعرف على حكم مباراة اليوم بين الأهلي والداخلية في الدوري المصري

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ضيفه فريق الداخلية في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الحالي على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

ومن جهتها قامت لجنة الحكام بالإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح بتعيين الحكم محمد فاروق، وذلك من أجل إدارة المباراة التي ستجمع بين فريق الأهلي وضيفه فريق الداخلية في مساء اليوم، علماً بأن المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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ومن المقرر أن تشهد هذه المباراة العديد من الغيابات في صفوف المارد الأحمر، ولعل من أبرز تلك الغيابات سيكون غياب النجم الواعد صالح جمعة لأسباب فنية فيما سيغيب أيضاً كلاً من محمد نجيب ورامي ربيعة وعلي معلول وهشام محمد وأحمد حمدي بداعي الإصابة، لذا من المتوقع أن يقوم الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي بالإعتماد على التشكيلة الأتية في هذه المباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / صبري رحيل

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / مؤمن زكريا / عبد الله السعيد / جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو

وكان فريق الأهلي قد نجح في يوم الأثنين الماضي في حسم مباراة القمة التي جمعته بمضيفه فريق الإسماعيلي، وذلك بعدما فاز عليه بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك في إطار مباراة مؤجلة عن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق الأهلي في الموسم الحالي هو المنافسة بقوة على جميع الألقاب الممكنة، وخاصة بعد خسارته لقب دوري أبطال أفريقيا 2017 م في مطلع شهر نوفمبر الحالي على يد فريق الوداد البيضاوي المغربي، علماً بأن فريق الأهلي سيبحث في الموسم الحالي عن تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق في حالة فوزه بلقب الدوري المصري للمرة ال 40 في تاريخه والثالثة له على التوالي.