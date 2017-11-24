تعرف على موقف هيكتور كوبر من عروض الوديات الآخيرة التي وصلت لإتحاد الكرة

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وصل إلي الإتحاد المصري لكرة القدم في الأيام القليلة الماضية العديد من العروض الرسمية من الإتحادات المختلفة، وذلك من أجل إقامة مباراة ودية مع المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم خلال فترة التوقف الدولي القادمة أي في شهر مارس المقبل في مطلع العام القادم 2018 م.

وقد جاء على رأس هذه العروض عرض منتخب السويد ومنتخب بولندا إضافة إلي عرض منتخب الهند وعرض منتخب كازاخستان وعرض منتخب نيجيريا، ولكن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري إتخذ اليوم الجمعة الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الحالي قراراً حاسماً بشأن هذه العروض جميعاً.

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حيث وافق المدرب هيكتور كوبر على مواجهة منتخب بولندا أو منتخب السويد في شهر مارس المقبل، وفي مقابل ذلك رفض مواجهة منتخب الهند ومنتخب كازاخستان ومنتخب نيجيريا، مشدداً في الوقت ذاته على عدم رغبته في مواجهة أي منتخبات ضعيفة أو منتخبات من قارة أفريقيا أو منتخبات عربية على الإطلاق.

ويبقى الآن الدور على الإتحاد المصري لكرة القدم في إنهاء وحسم المفاوضات سواء مع الإتحاد السويدي لكرة القدم أو مع الإتحاد البولندي لكرة القدم قبل حلول موعد التوقف الدولي المقبل بفترة كافية، ولكن وعلى الرغم من ذلك لا يزال المدرب هيكتور كوبر غير راضياً على الإطلاق عن كيفية تحضير منتخب مصر من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، ولكن الحسم بكل تأكيد سيكون عقب إجراء قرعة المونديال في مطلع شهر ديسمبر المقبل.

حيث ستُقام قرعة مونديال روسيا المقبل في مطلع شهر ديسمبر المقبل من العام الحالي 2017 م في قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو، علماً بأن البعثة المصرية التي ستكون حاضرة في عملية قرعة المونديال سوف تتكون من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم و3 أعضاء من مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم وعلى رأسهم الكابتن مجدي عبد الغني، وإضافة لذلك أيضاً سيكون متواجداً المدرب هيكتور كوبر رفقة مساعده الكابتن محمود فايز وإيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري الأول لكرة القدم.