الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الداخلية في مساء اليوم الجمعة

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضربة موجعة للغاية، وذلك قبل مواجهته في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الحالي لضيفه فريق الداخلية على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

حيث كشفت مصادر مقربة من الجهاز الطبي للنادي الأهلي بأن الظهير الأيسر التونسي علي معلول نجم فريق الأهلي من المحتمل أن يغيب بنسبة كبيرة للغاية أيضاً عن المباراة المقبلة للمارد الأحمر، والتي ستجمعه بمضيفه فريق المصري البورسعيدي في قمة مرتقبة بين الطرفين في يوم الثلاثاء المقبل.

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ويأتي ذلك بعدما أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن التونسي علي معلول لا يزال يُعاني من الإصابة، ومن المستحيل عدم الدفع به من جديد في المباريات إلا في حالة تعافيه بشكل كامل من الإصابة وذلك خوفاً من تجدد إصابته مثلما حدث حينما شارك مع منتخب بلاده تونس في الأسبوع قبل الماضي، مما أدى وقتها إلي إصابته من جديد وغيابه لمدة أطول عن الملاعب على أمل أن يتمكن من العودة سريعاً إلي فريقه نظراً لضغط المباريات الكبير على فريق الأهلي في الفترة المقبلة.

ويبقى الهاجس الرئيسي لجماهير النادي الأهلي الآن هو إصابة الظهير الأيسر صبري رحيل، وخاصة وأن الظهير الأيسر الثالث في الفريق حسين السيد قد تعرض هو أيضاً للإصابة في الأسبوع الماضي، مما يضع المزيد من الضغوطات على الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي نظراً لقوة المباريات التي تنتظر المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة بين فريق الأهلي وضيفه فريق الداخلية في مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن فريق الأهلي يتواجد في الوقت الحالي في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويمتلك في رصيده 13 نقطة مع إمتلاكه أيضاً ل 3 مباريات أخرى مؤجلة.