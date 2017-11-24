مجدي عبد الغني ينحاز لمحمود طاهر في إنتخابات النادي الأهلي

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شهد اليوم الجمعة الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الحالي حدثاً مفاجئاً للغاية لجماهير النادي الأهلي، وذلك حينما أعلن الكابتن مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقاً وعضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم حالياً عن تأييده للمهندس محمود طاهر في الإنتخابات القادمة للنادي الأهلي.

وقد جاء ذلك التأييد من خلال حضور الكابتن مجدي عبد الغني اليوم الجمعة للندوة التي عقدها المهندس محمود طاهر في مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة من أجل الحديث مع أعضاء النادي الأهلي وإعلامهم بالبرنامج الإنتخابي لقائمته والأهداف التي يطمح المجلس الحالي للنادي الأهلي إلي تحقيقها في حالة فوزه في الإنتخابات المقبلة.

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هذا وتشهد إنتخابات النادي الأهلي صراعاً في غاية الشراسة بين الثنائي المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي حالياً والمرشح على المنصب ذاته في الإنتخابات القادمة وأسطورة النادي الأهلي سابقاً الكابتن محمود الخطيب، علماً بأن موعد إنتخابات النادي الأهلي سوف يكون في نهاية شهر نوفمبر الحالي وتحديداً في اليوم الثلاثين من عمر الشهر، على أن يظفر الفائز في الإنتخابات بإدارة النادي الأهلي في السنوات ال 4 المقبلة.

وبغض النظر عن الفائز في إنتخابات النادي الأهلي فإن المستفيد الأكبر سوف يكون جماهير وأعضاء النادي الأهلي، وذلك بسبب المشاريع القادمة التي سيقوم بتنفيذها مجلس الإدارة القادم للنادي الأهلي، ولعل من أبرزها مشروع إنشاء الفرع الرابع للنادي الأهلي في التجمع الخامس والذي سينضم بدوره إلي الفرع الرئيسي بالجزيرة وفرع مدينة نصر وفرع الشيخ زايد، وإضافة لذلك أيضاً مشروع إنشاء ملعب الأهلي الجديد مع العلم أن كلاً من المشروعين سوف يتم الإنتهاء منهما في ظرف 3 أو 4 سنوات قادمة.

وعلى صعيد أخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ضيفه فريق الداخلية في مباراة مرتقبة في مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.