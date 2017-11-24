قرار هام من الجهاز الفني للأهلي قبل المواجهة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي

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إتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري قراراً في غاية الأهمية اليوم الجمعة الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الحالي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين فريق الأهلي وفريق المصري البورسعيدي في يوم الثلاثاء المقبل.

حيث قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري عدم منح عناصر الفريق راحة من التدريبات يوم غداً السبت، وذلك من أجل التحضير بشكل مثالي للمواجهة المرتقبة أمام فريق المصري البورسعيدي، علماً بأن الجهاز الفني لفريق الأهلي قد أعلم جميع لاعبي الفريق أن المران سوف يبدأ يوم غداً السبت على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

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ويستعد فريق الأهلي لمواجهة ضيفه فريق الداخلية في مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيفتقد فريق الأهلي اليوم للعديد من الأسماء الهامة وذلك سواء لأسباب فنية أو بداعي الإصابة، حيث سيغيب كلاً من صالح جمعة وعلي معلول ورامي ربيعة ومحمد نجيب وباسم علي وحسين السيد وهشام محمد وأحمد حمدي وأحمد ياسر ريان، لذا من المتوقع أن يقوم الكابتن حسام البدري بالإعتماد على التشكيلة الأتية في مباراة اليوم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / صبري رحيل

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / مؤمن زكريا / عبد الله السعيد / جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق الأهلي في الموسم الحالي هو المنافسة بقوة على جميع الألقاب الممكنة، وذلك من أجل مصالحة جماهيره عقب خسارته لقب دوري أبطال أفريقيا 2017 م على يد فريق الوداد البيضاوي في مطلع شهر نوفمبر الحالي، علماً بأن المارد الأحمر سيبحث عن الفوز بلقبه ال 40 في تاريخ مسابقة الدوري المصري الممتاز في إنجاز تاريخي غير مسبوق.