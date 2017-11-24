تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المصري البورسعيدي

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الحالي في الحفاظ على نسق إنتصاراته الماضية، وذلك بعدما حقق الفوز على حساب ضيفه فريق الداخلية بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وعلى إثر ذلك الإنتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 16 نقطة محققاً إنتصاره الثالث على التوالي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، علماً بأن مباراته أمام فريق الداخلية قد جائت في إطار مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، وقد نجح في تسجيل أهداف المارد الأحمر كلاً من المهاجم المغربي وليد أزارو في شوط المباراة الأول، فيما سجل المدافع سعد الدين سمير الهدف الثاني لفريقه في شوط المباراة الثاني.

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وقبل بداية المباراة بساعات إتخذ الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري قراراً هاماً للغاية، وذلك في إطار تحضيراته لمباراته المقبلة المرتقبة التي ستجمعه بمضيفه فريق المصري البورسعيدي، حيث قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية في صباح يوم غداً السبت وتحديداً في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم الثامن والعشرين من عمر الشهر الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن جانبها تأمل جماهير النادي الأهلي أن يتعافى ركائز الفريق الأساسية في الخط الدفاعي قبيل موعد هذه المباراة الهامة، حيث يفتقد فريق الأهلي منذ أسبوعين تقريباً لخدمات كلاً من الظهير الأيسر علي معلول إضافة إلي قلبي الدفاع رامي ربيعة ومحمد نجيب كما إنضم لهم مؤخراً الظهير الأيسر حسين السيد مما جعل الخيارات محدودة للغاية أمام الكابتن حسان البدري.