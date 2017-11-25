تعرف على تفاصيل واقعة التزوير التي حدثت أثناء انتخابات نادي الزمالك

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نادي الزمالك من أهم النوادي الرياضية العريقة والتي تتفرع للعديد من الأقسام الرياضية المختلفة ومنها كرة السلة وكرة القدم والطائرة واليد وغيرها من الأقسام والرياضيات الأخرى، ويتم إجراء خلال هذه الأيام انتخابات رئاسة نادي الزمالك والتي يتم تقديمها من فترة إلى فترة أخرى، وحالياً يتم أدلاء جميع الأشخاص بأصواتهم واختيار شخص واحد من بين العديد من المرشحين لرئاسة نادي الزمالك، وأيضاً يتم العمل على سير العملية الانتخابية بشكل سهل وبسيط وهذا ما يتم البحث عنه وتقديمه خلال سير العملية الانتخابية، كما أنه يتم البحث وراء تنظيم وتقديم التطويرات الخاصة بنادي الزمالك.

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يذكر أن رئيس لجنة إدارة انتخابات نادي الزمالك المستشار أحمد خليفة قام بالإعلان عن اكتشافه إحدى العضويات المزورة والتي حاول صاحبها بالإدلاء بصوته في الانتخابات، وتم التشديد على أنه سوف يتم إحالة الأمر للنيابة العامة والتي تباشر التحقيق في واقعة التزوير، وأيضاً يتم البحث وراء الكثير من العضويات المختلفة والمنتشرة والتأكد منها وهذا لضمان عدم وجود وانتشار حالات التزوير في الانتخابات، ويتم تطبيق العقوبات المختلفة لمن يتم اكتشاف أنه يقوم بالاشتراك أو التزوير في انتخابات نادي الزمالك، وذلك لضمان سير العملية الانتخابية بطريقة صحيحة

ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه يتوافد الكثير من الأشخاص إلى نادي الزمالك وتم استقبال حوالي 150 وافداً من أعضاء نادي الزمالك غير المصريين، وذلك للإدلاء وتقديم أصواتهم في انتخابات القلعة البيضاء وتم التأكيد على أن يحق للعديد من الأشخاص الحاملين لعضوية نادي الزمالك من جميع الأنحاء على الإدلاء بأصواتهم، وتم أدلاء 12 عضواً بأصواتهم حتى الآن وجميعهم من المصريين الذين يحملون جنسيات عربية متعددة، ويوجد العديد من المشاهير الذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات نادي الزمالك، وذلك لأن نادي الزمالك يعتبر من أهم الأندية الرياضية الهامة داخل جمهورية مصر العربية.

وأيضاً أن رئيس اللجنة أضاف أن الانتخابات لم تشهد أي تجاوزات بالشكل المفهوم وتم السيطرة على الأمور أثناء الانتخابات، وأيضاً تم فتح باب التصويت في اليوم الثاني على التوالي للانتخابات في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وسوف تستمر الانتخابات حتى الساعة العاشرة مساءً ويتم بعدها فرز الأصوات وفقاً لما تنص عليه اللائحة الخاصة بنادي الزمالك وهذا على انتخابات رئيس ونائبين للرئيس وأمين الصندوق وحوالي 5 أعضاء ويتم الإعلان عن المرشح الفائز في انتخابات نادي الزمالك.