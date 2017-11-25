“أحمد خليفة” هناك مفاجأة في الأصوات البطالة بانتخابات الزمالك

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي الزمالك المستشار “أحمد خليفة” حيث أعلن عن وجود مفاجأة كبيرة في نتيجة انتخابات مجلس إدارة “نادي الزمالك” الجديد التي تقام في الوقت الحالي في نادي الزمالك في انتظار الإعلان عن المفاجأة.

حيث تم التصريح بهذا الخبر خلال لقاء تم من خلال قناة “dmc sports” حتي أنه في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً لم يتم الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، حيث المستشار “أحمد خليفة” أنه مثل الجميع ينتظر إعلان النتيجة حيث أوضح أن الجمعية العمومية لنادي الزمالك حاشدة، وأشار قائلا “اللغط اللي موجود، وأنا بهجمة بسبب اللغط في اللائحة وخصوصاً البطلان النسبي، ودي قصة كبيرة تم الإشارة إليها وليس مجالها في الوقت الحالي، حيث سيتم خلال نصف ساعة إلى ثلاثة أرباع ساعة سيتم إعلان مجلس إدارة الزمالك الجديد”.

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وأشار المستشار أحمد خليفة أن البطلان النسبي واللائحة هي التي أدت إلى تأخير ظهور نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، وهي من ضمن الأشياء ومنها الإعلام والجمعية العمومية حيث لم يبدأ الفرز إلا بعد تمام الساعة الحادي عشر ونصف أو الثانية عشر طبعاً العدد كبير وله دوره أدى إلى حدوث إرهاق شديد له دوره، حيث أنه تم العمل خلال اثنين وسبعين ساعة متواصلة، كلها عوامل أدت إلى تأخر عملية رصد الأصوات لمجلس إدارة نادي الزمالك الجديد.

وأشار المستشار “أحمد خليفة” سيتم في الوقت الحالي الانتهاء من فرز جميع الأصوات في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، حيث يتم في الوقت الحالي رصد وتجميع البرنامج بحيث سيتم الإعلان عن واحد وأربعين مرشح لمجلس إدارة نادي الزمالك تم حصول كل منهم على كم من نسبة الأصوات التي شاركت في عملية انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد.

وأوضح المستشار “أحمد خليفة” أن هناك مفاجأة في الأصوات الباطلة، حيث أوضح أن نسبة الأصوات الباطلة كبيرة جداَّ ولا يمكن التصريح بها في الوقت الحالي حيث أن الوقت الحالي هو محل تجميع فقط.

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