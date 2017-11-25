الأهلي يبدأ تحضيراته إستعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي ونجم الفريق يتعافى من الإصابة

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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته في صباح اليوم السبت الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري وبحضور جميع نجوم الفريق على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وذلك من أجل الإستعداد للمباراة المرتقبة المقبلة أمام فريق المصري البورسعيدي.

وقد شهد مران اليوم الذي بدأ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً حضور جميع لاعبي المارد الأحمر وحتى المصابين من أجل تلقي العلاج، فيما كان الحدث الأبرز هو عودة المدافع محمد نجيب من جديد إلي التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه بشكل من الإصابة التي كانت قد لحقت به في الأونة الآخيرة.

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أما بقية عناصر فريق الأهلي المصابة فقد أدت تدريباتها التأهيلية تمهيداً لعودتها من الإصابة في وقت قريب، أما النجم حسام عاشور فقد إكتفى اليوم بتدريبات إستشفائية فقط خوفاً من إصابته وخاصة بعدما شعر في يوم أمس الجمعة بألم في العضلة الإصابة، علماً بأن حسام عاشور كان قد غاب عن صفوف فريقه لمدة شهر تقريباً بداعي الإصابة في العضلة الضامة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم الثامن والعشرين من عمر الشهر الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد نجح في مساء يوم أمس الجمعة في تحقيق الإنتصار على حساب ضيفه فريق الداخلية بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، والتي جائت ضمن مباريات الأسبوع العاشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وعلى إثر ذلك الإنتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 16 نقطة ليواصل بذلك صعوده نحو قمة جدول ترتيب الدوري من جديد والتي يرغب في إعتلائها للمرة الأولى له في الموسم الحالي.