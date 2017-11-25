حسام البدري يحسم مصير نجوم الأهلي قبل الميركاتو الشتوي

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قام الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي بحسم مصير نجوم الفريق قبيل فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد العديد من الأنباء التي صدرت من جانب بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية حول رحيل بعض نجوم الأهلي في الميركاتو المقبل.

ومن خلال تصريحات صحفية نفى الكابتن حسام البدري تماماً كل الشائعات التي تحدثت عن رحيل بعض نجوم فريق الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل في مطلع العام القادم 2018 م، مُشيراً في الوقت ذاته إلي أنه متمسك بشدة بكل نجوم فريق الأهلي ولن يقوم بالموافقة على رحيل أي لاعب إلا في حالة كان هناك بديل مناسب له وإضافة لذلك أيضاً إن كان العرض المقدم له مُغرياً.

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وتأتي تلك التصريحات من الكابتن حسام البدري رداً على العديد من الأنباء التي أكدت في الأونة الآخيرة إقتراب رحيل كلاً من التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي، وإضافة لذلك أيضاً عبد الله الشامي ورامي ربيعة وصالح جمعة وصبري رحيل وعماد متعب ووليد أزارو وعبد الله السعيد.

وعلى صعيد أخر بدأ فريق الأهلي في صباح اليوم تحضيراته إستعداداً لمباراته المقبلة المرتقبة أمام فريق المصري البورسعيدي، حيث إنطلق المران في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، علماً بأن المران قد شهد حضور كل نجوم المارد الأحمر وتحت قيادة الكابتن حسام البدري.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم الثامن والعشرين من عمر الشهر الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد نجح في مساء يوم أمس الجمعة في تحقيق الإنتصار على حساب ضيفه فريق الداخلية بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، والتي جائت ضمن مباريات الأسبوع العاشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وعلى إثر ذلك الإنتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 16 نقطة ليواصل بذلك صعوده نحو قمة جدول ترتيب الدوري من جديد والتي يرغب في إعتلائها للمرة الأولى له في الموسم الحالي.