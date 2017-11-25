المنتخب الوطني المصري يتلقى عروضاً جديدة في إطار التحضير لمونديال روسيا

Advertisements

تلقى الإتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي المزيد من العروض من جانب الإتحادات المختلفة، وذلك من أجل تنظيم مباراة ودية مع المنتخب الوطني المصري خلال فترة التوقف الدولي القادمة من أجل التحضير لمونديال روسيا المقبل.

وقد جائت عروض اليوم من جانب كلاً من منتخب أستراليا ومنتخب الدنمارك، علماً بأن المنتخب المصري قد تلقى في الأيام القليلة الماضية العديد من العروض الآخرى والتي كان أبرزها عرض منتخب بولندا ومنتخب السويد إضافة إلي عرض منتخب الهند ومنتخب كازاخستان ومنتخب نيجيريا، علماً بأن كل هذه العروض لن يتم الرد عليها من جانب الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر إلا عقب إجراء قرعة مونديال روسيا المقبل.

Advertisements

حيث أكد المدير الفني للمنتخب المصري هيكتور كوبر في أكثر من مناسبة سابقة أنه لن يقوم بتحديد أي مباراة ودية رفقة جهازه الفني إلا بعدما يتم التعرف على المجموعة التي سيتواجد بها منتخب الفراعنة في المونديال، علماً بأن قرعة مونديال روسيا سوف تُقام في مطلع شهر ديسمبر المقبل من العام الحالي 2017 م وتحديداً في اليوم الأول من عمر الشهر وذلك في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.

ومن المقرر أن تتكون البعثة المصرية التي ستكون متواجدة في حفل مراسم القرعة من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم و3 أعضاء من مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم وعلى رأسهم الكابتن مجدي عبد الغني، وإضافة لذلك أيضاً الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري ومساعده الكابتن محمود فايز وإيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري.

وكان المنتخب المصري قد نجح في ضمان تأهله بشكل رسمي إلي مونديال روسيا المقبل عقب فوزه على حساب ضيفه منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية في مطلع شهر أكتوبر الماضي وتحديداً في اليوم الثامن من عمر الشهر، وذلك في إطار الجولة الخامسة ضمن مباريات المجموعة الخامسة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي المونديال.