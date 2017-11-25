الأهلي يؤكد جاهزية 3 من عناصره الأساسية بعد تعافيهم من الإصابة

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أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري جاهزية 3 من عناصر الفريق الأساسية بعد تعافيهم بشكل كامل من الإصابة، وذلك على هامش المران الصباحي الذي أجراه الفريق في صباح اليوم السبت الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي تحضيراً للمباراة المرتقبة أمام فريق المصري البورسعيدي.

وشهد المران الذي أجراه الفريق في صباح اليوم السبت مشاركة كلاً من الثلاثي محمد نجيب وأحمد حمدي وحسين السيد في التدريبات الجماعية للفريق، وهو ما يعني بالتالي تعافيهم بشكل كامل من الإصابة التي كانوا قد تعرضواً لها في الآونة الأخيرة، وعلى إثر سوف يستعيد المارد الأحمر بعض العناصر الأساسية على أمل تعافي بقية العناصر المصابة أيضاً.

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حيث لا يزال يُعاني علي معلول ورامي ربيعة وأحمد ياسر ريان وهشام محمد من الإصابة، علماً بأن فريق الأهلي يحتاج إلي كل عناصره سواء الأساسية أو الاحتياطية في الفترة المقبلة التي ينتظر فيها المارد الأحمر العديد من المباريات المحلية المعقدة، والتي يأتي في مقدمتها مواجهة فريق المصري البورسعيدي المقبلة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم الثامن والعشرين من عمر الشهر الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد نجح في مساء يوم أمس الجمعة في تحقيق الإنتصار على حساب ضيفه فريق الداخلية بهدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الأسبوع العاشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وعلى إثر ذلك الإنتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلى 16 نقطة ليواصل بذلك صعوده نحو قمة جدول ترتيب الدوري من جديد والتي يرغب في اعتلائه للمرة الأولى له في الموسم الحالي في إطار سعيه للحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي.